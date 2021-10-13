شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الزهايمر: إضافة ملعقة واحدة فقط من السمن والزبد النباتي تحميك من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي دورا فى حمايتك من العديد من الأمراض، لاسيما الأمراض التى لم نجد لها علاجا حاسما حتى الوقت الراهن مثل الخرف، حيث تشير الأبحاث إلى أن استبعاد بعض الأطعمة من حياتك اليومية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

وكشف تقرير صادر عن جمعية الزهايمر منشور بموقع إكسبريس، أن إضافة ملعقة واحدة فقط من الزبدة أو السمن النباتي إلى الطعام يوميًا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، بعد أن كشفت إحصائية رسمية أن ما يقرب من مليون بريطاني يعيشون مع الخرف، لذا قد تسهم خيارات نمط الحياة فى إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، حيث يعد النظام الغذائي عامل رئيسي في درء تدهور الدماغ، كما تتوقع جمعية ألزهايمر أن يتم تشخيص 209600 آخرين بهذه الحالة هذا العام.

في الوقت الحالي، لا يوجد علاج للخرف ، ولكن الأبحاث تساعدنا على فهم أفضل لما قد يسببه ، وكيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة، ويعد أكبر "عامل خطر" للخرف هو العمر، حيث يعاني واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين من هذه الحالة، بينما يعاني 42000 شخص فقط دون سن 65 عامًا من الخرف في المملكة المتحدة.

وأوصى الباحثون بضرورة أن يقتصر الطعام الأساسي الواحد على وجه الخصوص من تناول السمن أو الزبدة النباتي، مع اتباع نظام مايند الغذائي، الذي يجمع بين جوانب من حمية البحر الأبيض المتوسط والنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH)، بعد أن تبين قدرته على بطئ تدهور الدماغ المرتبط بالعمر.

يركز هذا النظام الغذائي على تناول الأطعمة الطبيعية والنباتية وغير المصنعة، مع تقليل تناول الملح، حيث يوصى باتباع حمية مايند لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، التى تشترك في العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول والسمنة،لذلك يمكن أن يساعد هذا النظام الغذائي في تقليل مخاطر إصابتك بأي من الحالتين.