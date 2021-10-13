شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المكسرات لا يؤدى إلى زيادة الوزن.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا لا يؤدى إلى زيادة الوزن، علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن تناول المكسرات قد يساعد في منع اكتساب الدهون الزائدة في الجسم، وفقاً لموقع " theglobeandmail".

وأجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Obesity Reviews، على العديد من أنواع المكسرات مثل: اللوز ، والجوز البرازيلي ، والكاجو ، والبندق ، وجوز المكاديميا، والفستق ، والجوز، والفول السوداني.

وجمعت الدراسة، وهي عبارة عن تعاون بين باحثين من كندا وإسبانيا، البيانات من 6 دراسات قائمة على الملاحظة و86 تجربة عشوائية بحثت في العلاقة بين تناول الجوز وزيادة الوزن وقياسات الدهون في الجسم.

من بين الدراسات القائمة على الملاحظة، ارتبط تناول المكسرات بانخفاض خطر زيادة الوزن والسمنة، فضلاً عن انخفاض احتمالية ارتفاع محيط الخصر (على سبيل المثال ، 80 سم أو أكثر للنساء و93 سم أو أكثر للرجال).

عندما جمع الباحثون نتائج التجارب العشوائية المضبوطة، لم يجدوا أي دليل على أن استهلاك الجوز اليومي تسبب في زيادة الوزن أو زيادة محيط الخصر.

وأظهر التحليل أن تناول المكسرات كان مرتبطا بانخفاض وزن ودهون الجسم.

الآثار الوقائية للمكسرات

هناك بعض الأسباب المحتملة التي تجعل تناول المكسرات يحمي من زيادة الوزن، بالنسبة للمبتدئين، فإن المكسرات مصدر جيد للألياف والبروتين، وهي مكونات غذائية تعزز الشبع، حيث إن حفنة من المكسرات تجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول مقارنة بالوجبات الخفيفة الأقل إشباعًا مثل البسكويت والمعجنات.

كما أن مضغ المكسرات لتقسيمها إلى قطع صغيرة بما يكفي لابتلاعها يساهم أيضًا في الشعور بالشبع عن طريق تنشيط هرمونات الأمعاء التي تؤثر على الشهية.

نحن لا نمتص كل الدهون الموجودة في المكسرات، والتي توجد داخل جدران الخلايا التي يصعب هضمها نتيجة لذلك ، لا ترى أجسامنا تلك السعرات الحرارية الدهنية أبدًا.

وأشار الباحثون إلى أن محتوى السعرات الحرارية في المكسرات قد يكون مبالغًا فيه بنسبة 16 إلى 25 %، اعتمادًا على نوع الجوز.

بغض النظر عن الوزن ، فإن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بفوائد صحية مهمة أخرى مثل الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأثبتت الدراسات أن تناول حفنة من المكسرات كل يوم يحسن كيفية استخدام الجسم للأنسولين، ويعزز وظائف الأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وضغط الدم.

توصي أنظمة دايت البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام داش دايت DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) باستهلاك المكسرات بانتظام.

تعتبر الحصة الواحدة من المكسرات من (28 إلى 42.5 جرامًا).

توفر جميع أنواع المكسرات الدهون غير المشبعة الصحية للقلب والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين هـ ، باستثناء المكسرات البرازيلية والمكاديميا، تحتوي المكسرات أيضًا على مركبات الفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية التي تقدم فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بدلاً من الالتزام بنوع واحد فقط ، قم بتضمين مجموعة متنوعة من المكسرات في نظامك الغذائي لجني مجموعة واسعة من فوائدها الغذائية.