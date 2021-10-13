بنسبة 70% .. روسيا تكشف فاعلية لقاح الجرعة الواحدة ضد سلالة دلتا

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أفاد بحث أجراه مركز أبحاث "جاماليا" للأوبئة والكائنات الدقيقة في روسيا أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك لايت"، الذي يتم التطعيم به بجرعة واحدة وطوره المركز أظهر فاعلية بنسبة 70% ضد الإصابة بسلالة دلتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز القول إن اللقاح فعال بنسبة تزيد على 75% لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً ويوفر أيضاً فعالية أعلى بكثير في الحماية من الحالات الخطيرة والحاجة للعلاج في المستشفيات.

وأرسل المركز مقالاً يتضمن تحليلاً حول فاعلية التطعيم باستخدام "سبوتنيك لايت" الذي يعطى على جرعة واحدة ضد سلالة دلتا إلى موقع "ميدريكسيف" الإلكتروني لنشره هذا الأسبوع.

وأشار المركز إلى أن فاعلية جرعة "سبوتنيك لايت" باعتبارها تعزيزية ضد سلالة دلتا بعد التطعيم بلقاحات أخرى سوف تكون قريبة من فعالية لقاح "سبوتنيك في" ضد السلالة نفسها، وهي الحماية بنسبة 83% من الإصابة وبنسبة تزيد على 94% من الحاجة للعلاج في المستشفيات.

ويعتمد البحث على بيانات لحالات 28 ألف مشارك تلقوا جرعة واحدة من "سبوتنيك لايت"، مقارنة بمجموعة ضابطة مكونة من 5.6 مليون فرد لم يتم تطعيمهم.

وتم جمع البيانات المستخدمة في الدراسة في يوليو/تموز 2021 في موسكو.

لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يتكون من جرعة واحدة، وهو المكون الأول للقاح "سبوتنيك في"، مصرح به في أكثر من 15 دولة، مع عمليات تسجيل جارية في 30 دولة أخرى.