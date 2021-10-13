شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح تأثير نفسية المرأة على إصابتها بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله بشأن تأثير الحالة النفسية للمرأة وزيادة احتمال إصابتها بسرطان الثدي بسبب حالته الصحية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه لم يثبت علمياً حتى الآن بأن هناك علاقة بين الحالة النفسية وسرطان الثدي.
وأضافت وزارة الصحة أن الحالة النفسية تلعب دوراً في قوة المناعة عند المرأة ومقاومتها للمرض.
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