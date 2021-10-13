شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أحماض أوميجا 3 ولماذا يحتاجها جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوميجا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم، وهى من الدهون الأساسية التى تقدم فوائد صحية عديدة لجسمك، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل جسمك يحتاج إلى أوميجا 3، وفقاً لموقع " rappler".

فوائد أحماض أوميجا 3 لصحة الجسم

تحمي جوهر أجسامنا و خلايانا

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا في جميع أنحاء الجسم وتؤثر على وظيفة مستقبلات الخلايا في هذه الأغشية، فهى توفر نقطة البداية لصنع الهرمونات التي تقلص استرخاء جدران الشرايين، والالتهابات. كما أنها ترتبط بالمستقبلات الموجودة في الخلايا التي تنظم الوظيفة الجينية.

الوقاية من الأمراض وتحسين حالة بعض الأمراض المزمنة

قد يساعد وجود كمية مناسبة من أوميجا 3 في أجسامنا في السيطرة على مرض الذئبة والأكزيما والتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يلعب دورًا وقائيًا في الإصابة بالسرطان وحالات أخرى.

في إحدى الدراسات، أفاد أولئك الذين تناولوا زيت السمك "إنهم يعانون من تصلب خفيف في الصباح ، وتورم وألم أقل في المفاصل ، وحاجة أقل إلى الأدوية المضادة للالتهابات للسيطرة على أعراضهم".

تلعب دورًا مهمًا في رعاية صحتنا النفسية

تشير الدراسات إلى أن بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تنظيم اضطرابات المزاج، حيث لاحظ العلماء أنه في البلدان التي يأكل فيها الناس كميات كبيرة من الأسماك، كانت حالات الاكتئاب أقل شيوعًا - مما دفع إلى إجراء بعض هذه الدراسات.

ووجدوا أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 "يمكن أن تنتقل بسهولة عبر غشاء خلايا المخ وتتفاعل مع الجزيئات المرتبطة بالحالة المزاجية داخل الدماغ، قد تساعد خصائص أوميجا 3 المضادة للالتهابات أيضًا في تخفيف الاكتئاب.

تحمي صحة القلب

بسبب كل الأشياء التي تقوم بها دهون أوميجا 3، "فقد ثبت أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية."

يجب التأكد من أن جسمك يحصل على كمية كافية من أوميجا 3، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع تكوين هذه الأحماض الدهنية، فأنت بحاجة إلى الحصول عليها من الطعام.

تشمل الأطعمة الغنية بأوميجا 3 الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات (خاصة الجوز) وبذور الكتان وزيت بذور الكتان والخضراوات الورقية.

ولكن إذا لم تتمكن لسبب ما من تناول هذه الأطعمة في جميع وجباتك اليومية أو إذا حاولت تجنب الأسماك بسبب خطر الزئبق، فقد ترغب في محاولة إضافة مكملات أوميجا 3 إلى فيتاميناتك اليومية، ورغم أن هذا لن يكون قادرًا تمامًا على استبدال أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك الحصول عليها من الطعام، إلا أنها طريقة واحدة للتأكد من أن جسمك لا يزال يحصل عليها في حالة عدم توفر الأطعمة الغنية بأوميجا 3.