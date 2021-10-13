شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى أكثر من 7000 خطوة يوميًا يخفض خطر الوفاة بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة بانتظام من أهم العادات الصحية اليومية، التى تسهم فى الحفاظ على صحتك وتعد بمثابة حصن منيع للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، لم يقتصردورها عند هذا الحد، فقد كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA، أن أحد التمارين الرياضية قد يخفض خطرالوفاة بنسبة 70%، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أن الرياضة تزيد من متوسط العمر المتوقع من خلال تقليل خطرالموت من مجموعة من الأمراض المزمنة، بجانب أنها تحسن مزاجك وتوفرحاجز ضد مسببات العدوى، وتقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشى أكثر من 7000 خطوة يوميًا يمكن أن يخفض خطرالوفاة، بعد إجراء تجربة لعدد من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 38 إلى 50 عامًا، قاموا بارتداء مقياس التسارع من 2005 إلى 2006، وأجهزة قياس التسارع هي أجهزة حركة يمكنها قياس حدوث حركة الجسم وشدتها، للكشف عن مدى تأثير رياضة المشى بمعدلات الوفاة، بعد متابعة المشاركين لمدة تجاوزت 10اعوام.

وأكد الباحثون أنه يمكن أن تؤدي زيادة عدد خطواتك اليومية إلى تقليل خطر الوفاة، حيث تم تقسيم شدة الخطوة إلى ثلاث مجموعات، الاولى منخفضة (أقل من 7000 خطوة في اليوم) ، ومتوسطة (7000-9999 خطوة في اليوم) ، وعالية (أكثر من 10000 خطوة في اليوم)، وبعد إجراء تحليلهم على البيانات ، وجد الباحثون أن الخطوات اليومية الأعلى ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة.

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين الذين يتخذون ما لا يقل عن 7000 خطوة يوميًا ، مقارنة بأولئك الذين يتخذون أقل من 7000 خطوة يوميًا ، لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 50٪ إلى 70٪.

وأشار الباحثون إلى أن حجم الخطوات اليومية الأكبر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفيات المبكرة لجميع الأسباب بين النساء والرجال في منتصف العمر.