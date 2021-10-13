شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمى إذا كنت تعاني من حساسية البيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التطعيم ضد الأنفلونزا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وقد يعتقد البعض أن الإصابة بحساسية غذائية معينة، مثل حساسية البيض، تعنى أنه يجب عليك عدم تلقي لقاح الإنفلونزا، حيث يحتوي لقاح الإنفلونزا على كمية صغيرة من بروتين البيض، لكن بالرغم من ذلك توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) بتجنب لقاحات الإنفلونزا فقط إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح الإنفلونزا نفسه، وليست حساسية البيض وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وقال أخصائي الأمراض المعدية ستيفن جوردون، إن "الأشخاص المصابون بحساسية البيض والذين يتلقون لقاح الإنفلونزا ليسوا أكثر عرضة لخطر حدوث تفاعل تحسسي من أولئك الذين لا يعانون من حساسية البيض".

نصائح لتلقى لقاح الأنفلونزا إذا كان لديك رد فعل تحسسي خفيف أو شديد تجاه البيض

إليك ما ينصح به مركز السيطرة على الأمراض إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البيض:

-إذا تسبب البيض في حدوث الشرى فقط (وهو عبارة عن نتوءات جلدية بارزة وحمراء ومثيرة للحكة)، فيمكنك الحصول على لقاح الإنفلونزا المناسب لعمرك وحالتك الصحية بأمان في أي مكان.

- إذا تسبب البيض في حدوث تورم أو صعوبة في التنفس أو دوار أو قيء متكرر- فيمكنك الحصول على لقاح الإنفلونزا، ولكن يجب أن يكون في بيئة طبية.

- ضع في اعتبارك أن خطر إصابتك بالأنفلونزا (التي يمكن أن تؤدي إلى المرض والدخول إلى المستشفى وحتى الموت) يفوق خطر إصابتك برد فعل تحسسي تجاه بروتين البيض الموجود في اللقاح.

ماذا تفعل إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح الإنفلونزا

لا يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا إذا تسبب لقاح الإنفلونزا نفسه في إصابتك برد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة يسمى الحساسية المفرطة" ويمكن أن يحدث هذا سواء كان لديك حساسية من البيض أم لا.

نظرًا لأن الحساسية المفرطة تتطور بسرعة ويمكن أن تكون قاتلة، فإن خطر تكرار النوبة من الحصول على اللقاح يفوق بكثير خطر الإصابة بالأنفلونزا.

من المهم أن تفهم المخاطر التي تأتي مع أي لقاح ولكن يمكنك أن تطمئن لأن 1.35 فقط من بين مليون شخص قد عانوا من إحدى ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه لقاح الإنفلونزا.

ومن بين هذه المجموعة الصغيرة، كانت الحساسية المفرطة في أغلب الأحيان ناتجة عن حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح الأخرى، وليس البويضة.

ولا يوجد سبب يمنع شخصًا يشتبه في إصابته بحساسية البيض من الحصول على لقاح الأنفلونزا.

أفضل شيء يمكنك القيام به لتضع نفسك في وضع آمن هو إبلاغ الطبيب المختص بإعطاء لقاح الأنفلونزا الخاص بك عن الحساسية لديك في وقت مبكر.