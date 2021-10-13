شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البطن يخلصك من الدهون بدون حرمان فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن من أكثر المشاكل التى تؤرق الكثير، وتقلل ثقتك فى نفسك وتعكر صفو مظهرك ورغبتك فى ارتداء ملابسك والحفاظ على أناقتك، ويطلق على دهون البطن أيضًا الدهون الحشوية والتى تشكل خطورة كبيرة لم تقتصر فقط على مظهرك، بل تؤثر على حالتك الصحية لأنها تتراكم بالقرب من أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى، كما أنها تضاعف من خطر الإصابة بمرض السكري وضغط الدم، لذا عليك التخلص منها فى أقرب فرصة لحماية نفسك من هذه المضاعفات الخطيرة.

وحدد تقرير نشر فى موقع verywellhealth، أبرز الخطوات التى يقوم عليها ريجيم البطن للتخلص من الدهون فى وقت قياسي:

1. تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر على الإطلاق.

2. الإكثار من تناول المياه بما يعادل 3لتر يوميًا

3. يسمح بتناول منتجات الألبان خالية الدسم على وجبة الإفطار.

4. يمكنك تناول الفاكهة بحصص محددة مثل الفراولة والتفاح والأفوكادو.

5. إدراج الأسماك ضمن وجبات الغداء مثل سمك السلمون لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

6. يسمح بتناول حصص محددة من الخبز الأسمر.

7. ممارسة التمارين الرياضية أهمها الجرى، لأنه من التمارين التى تحرق الدهون بهذه المنطقة وتساعد فى شد عضلات البطن.

8. صعود الدرج أو المشى يوميا من التمارين البسيطة التى تساعدك على التخلص من دهون البطن.

9. تناول الأطعمة الغنية بالكولين التى يوجد فى اللحوم لكنه يوجد فى البيض بشكل أكبر، حيث تبين قدرته على التخلص من الدهون الحشوية.

10. احرص على تناول الشاى الأخضر يوميًا للتخلص من دهون البطن العنيدة.