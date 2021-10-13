شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقوية الجهاز المناعي في الخريف.. تجنب السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البلاد تقلبات في الطقس صاحبه تساقط أمطار، وفى هذه التقلبات تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح الطبية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية خلال فصل الخريف، وذلك وفقا لموقع "webmed".

- الأطعمة الصحية:

لتقوية الجهاز المناعي عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ولذا عليك الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والمعلبات، والأطعمة السريعة.

من أفضل الحيل التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي هي ممارسة الرياضة يوميا، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وهذا الأمر يساهم في تنشيط خلايا الجسم، والجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض.

- ابتعد عن القلق والتوتر:

مما لا شك فيه أن الحالة النفسية السيئة لها دور كبير في ضعف الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك تجنب هذه المشاعر السلبية.

- اهتم بتناول الفوليك أسيد:

الفوليك أسيد أحد أنواع المكملات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية أبرزها فيتامين ب الهام لصحة الجسم والأعصاب وتعزيز المناعة، ولذا عليك تناوله بشكل يومي لتقوية الجهاز المناعي.

-ابتعد عن التدخين:

التدخين من العادات غير الصحية والمسببة للوفاة وتدمر الصحة، ولذا عليك الإقلاع عن هذه العادة الخاطئة التى تتسبب فى العديد من المشاكل للصحة العامة، ومن أبرزها ضعف الجهاز المناعي.