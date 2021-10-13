تسجيل 984 حالة وفاة بكورونا في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة بروسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

سجلت روسيا زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 984 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 219 ألفا و329 حالة وفاة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهد ارتفاعا بتسجيل 28717 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة ليصبح إجمالي عدد الحالات سبعة ملايين و861 ألفا و681 إصابة ، وتماثل 21801 مريض للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين ستة ملايين و916 ألفا و 86 شخصا.