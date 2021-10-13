شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال بأمريكا بنسبة 14٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال في الولايات المتحدة انخفاض بنسبة 14٪، حيث وصلت الإصابات الجديدة بين الأطفال إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من شهرين.

ووفقا لتقرير موقع " dailymail"، تظهر بيانات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) أن 148222 طفلاً كانت نتيجة اختبارهم إيجابي لـ كورونا خلال الأسبوع الذي انتهى في 7 أكتوبر.

وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 14 % عن 173469 ممن أصيبوا بالفيروس في الأسبوع السابق وانخفاضًا بنسبة 40 % عن الرقم القياسي المرتفع البالغ 251781 في الأسبوع الذي انتهى في 2 سبتمبر، وبالتالي انخفضت الحالات بين الأطفال الآن لمدة 5 أسابيع متتالية.



انخفاض حالات الاصابة بين الاطفال بكورونا فى امريكا

كان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الأول منذ أوائل أغسطس، حيث انخفضت حالات كورونا الأسبوعية بين أقل من 18 عامًا إلى أقل من 150،000 في أسبوع واحد.

في الأسبوع الماضي، شكل الأطفال 24.8 % من حالات كورونا النشطة ، وهو مستوى منخفض منذ 12 أغسطس وانخفض من 26.7 % من الحالات التي كانوا يمثلونها في الأسبوع السابق.

أفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه تم اكتشاف حوالي 50000 حالة كورونا للشباب في الجنوب الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد من أي منطقة جغرافية.

وذكر التقرير، أنه لا تزال الوفيات بين الأطفال منخفضة نسبيًا، على الرغم من تسجيل 542 طفلاً منذ بدء الوباء، حدث حوالي 250 منهم بعد أن بدأ متغير دلتا ينتشر بسرعة.

لم يمثل الأطفال أبدًا أكثر من 1% من وفيات كورونا في أي وقت خلال الوباء، اقترح بعض الأطباء أيضًا أن الأطفال لا يحتاجون إلى التطعيم نظرًا لانخفاض مخاطر تعرضهم للأمراض الشديدة والوفاة.

قال ثلاثة من كل 10 آباء - 29 %، من الأطفال دون سن 18 عامًا إنهم سيحصلون على تطعيم أطفالهم "على الفور" بينما قال 15 % إنهم يخططون لتطعيم أطفالهم فقط إذا تطلبت المدرسة ذلك، وقال 19 % إن أطفالهم لن يحصلوا بالتأكيد تطعيم.