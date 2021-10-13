هل الانتفاخ مرتبط بالاكتئاب والضغط العصبي؟

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

كشفت دراسة أمريكية أن 8 بين كل 10 أشخاص أقروا بإطلاق ريح يوميا، والانتفاخ "مرتبط بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي".



وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف الستة آلاف شخص الذين شملهم المسح بشأن هذا الأمر في بريطانيا والمكسيك والولايات المتحدة تحدثوا عن "أعراض أخرى مرتبطة بالغازات" تؤدي إلى احمرار الوجه مثل قرقرة المعدة والتجشؤ.

وقال 48% فقط من الذين شملهم المسح إنهم عانوا من رائحة الفم الكريهة بنفس نسبة من قالوا إنهم يعانون من احتباس الريح. وتحدث 11% فقط عن أنه ليس لديهم أعراض متعلقة بالغازات على الإطلاق.

وسعى الباحثون أيضا لمعرفة استجابات من تم استطلاع آرائهم بشأن مؤشر كتلة الجسم، وممارسة التمارين الرياضية و"السلامة العاطفية" وجودة الحياة.

ووفقا للمسؤول الرئيسي عن الدراسة الدكتور أولافور بالسون من قسم الطب بجامعة نورث كارولينا، تظهر النتائج أن "المعاناة بمقدار مرتفع من هذه الأعراض المعوية الشائعة مرتبطة بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي وكذلك تراجع عام في جودة الحياة".

وقال: "تكشف البيانات أيضا بوضوح أن هذه الأعراض تؤثر في السلامة العامة للأشخاص".

أجرى الدراسة معهد أبحاث مؤسسة روما في الولايات المتحدة بالتعاون مع مؤسسة أبحاث دانون نوتريسيا في فرنسا.