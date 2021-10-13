صحة ورشاقة

هل الانتفاخ مرتبط بالاكتئاب والضغط العصبي؟

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

كشفت دراسة أمريكية أن 8 بين كل 10 أشخاص أقروا بإطلاق ريح يوميا، والانتفاخ "مرتبط بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي".

 

وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف الستة آلاف شخص الذين شملهم المسح بشأن هذا الأمر في بريطانيا والمكسيك والولايات المتحدة تحدثوا عن "أعراض أخرى مرتبطة بالغازات" تؤدي إلى احمرار الوجه مثل قرقرة المعدة والتجشؤ.

 

وقال 48% فقط من الذين شملهم المسح إنهم عانوا من رائحة الفم الكريهة بنفس نسبة من قالوا إنهم يعانون من احتباس الريح. وتحدث 11% فقط عن أنه ليس لديهم أعراض متعلقة بالغازات على الإطلاق.

 

وسعى الباحثون أيضا لمعرفة استجابات من تم استطلاع آرائهم بشأن مؤشر كتلة الجسم، وممارسة التمارين و"السلامة العاطفية" وجودة الحياة.

 

ووفقا للمسؤول الرئيسي عن الدراسة الدكتور أولافور بالسون من قسم الطب بجامعة نورث كارولينا، تظهر النتائج أن "المعاناة بمقدار مرتفع من هذه الأعراض المعوية الشائعة مرتبطة بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي وكذلك تراجع عام في جودة الحياة".

 

وقال: "تكشف البيانات أيضا بوضوح أن هذه الأعراض تؤثر في السلامة العامة للأشخاص".

 

أجرى الدراسة معهد أبحاث مؤسسة روما في الولايات المتحدة بالتعاون مع مؤسسة أبحاث دانون نوتريسيا في فرنسا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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