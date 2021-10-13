شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك إنقاص وزنك بشكل آمن خلال شهر واحد.. 2 كيلو فقط أمر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب فقدان الوزن بطريقة مستدامة الدافع والصبر والوقت، وهذا ليس بالأمر السهل، ويعد هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يتجهون نحو بدعة الحميات الغذائية لفقدان الوزن بسرعة، لكن الوزن الذي يتم فقدانه بسرعة لا يمكن تحمله ويعود بمجرد توقف الشخص عن النظام الغذائي الذي كان يتبعه، كما أنه ليس صحيًا على الإطلاق، ويمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بحالات صحية مختلفة، ويرصد التقرير المنشور بموقع "Healthline" مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره بأمان خلال شهر واحد.

يجب أن تعرف أولاً أن وزن جسمك ليس مؤشرًا على صحتك العامة، على الرغم من أنه يجب على الشخص محاولة الحفاظ على وزنه المثالي، وإذا لم يكن قادرًا على القيام بذلك فهذا لا يعني أنه غير صحي، لذلك يعد فقدان الوزن تدريجيًا أفضل طريقة للحفاظ عليه على المدى الطويل.

ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره في شهر؟

وفقًا للخبراء، فإن فقدان حوالي 0.5 كيلوجرام من الوزن في أسبوع واحد يعد أمرًا مثاليًا، وهذا يعني خسارة 2 كيلو جرام في الشهر، ولتحقيق ذلك يجب اتباع نظامً غذائي منخفض السعرات الحرارية جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين المنتظمة والأكل الصحي، حيث يعتبر فقدان حوالي من 1.5 إلى 2.5 كيلوجرام من وزن الجسم في شهر صحيًا.



فقدان الوزن الآمن خلال شهر

خسارة أكثر من هذا يعني أنك تضغط على وظائف الجسم والأعضاء الداخلية خاصة الكلى، حيث عادة ما يتبع الناس نظامًا غذائيًا عالي البروتين أثناء محاولتهم إنقاص الوزن مما يضع ضغطًا أكبر على الكلى.



انقاص الوزن

ماذا يحدث عندما تخسر أكثر من الكيلوجرامات الموصى بها في شهر؟

إذا كنت تخسر 5 كيلوجرامات أو أكثر في شهر واحد فقد يصيبك ذلك بالضعف والتعب والخمول والغثيان، وإذا كان هذا يحدث معك، فأنت بحاجة إلى إعادة النظر في نظامك الغذائي واستشارة أحد المتخصصين للحصول على المساعدة.

عندما تفقد الوزن بطريقة صحية، يجب أن تكون مستويات الطاقة لديك كافية ويجب أن تشعر بصحة الأعضاء الداخلية.