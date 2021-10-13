9 أكلات صحية يمكن أن تحسن مودك اليومى

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القاهرة - سامية سيد - كم مرة اشتهيت فيها الشيكولاتة عندما تكون فى مزاج سيئ؟ هل تعلم أن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة عند إضافتها إلى نظامك الغذائى تساعدك على الشعور بتحسن فى مزاجك؟.

ووفقا لتقرير موقع healthline هناك عدد من الأطعمة الصحية التى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى، والتى ستحافظ على عقلك وجسمك فى أفضل حالاتهما.

ونصح التقرير بدمج هذه الأطعمة فى النظام الغذائى ليس فقط للحصول على نتائج إيجابية فى محيط الخصر، لكن أيضًا للمساعدة فى محاربة الأمراض العقلية.

1. البروتين الخالى من الدهون

يحتوى البروتين الخالى من الدهون على الحمض الأمينى "تريبتوفان"، هذه المادة لا تزعجك فعليًا لكنها تساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو أمر حيوى فى مساعدة عقلك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب والحفاظ على ذاكرة قوية.

2. الزبادى

الزبادى والمنتجات المماثلة الأخرى تعد مصادر ممتازة للبروبيوتيك، وغالبًا ما يرتبط الزبادى بصحة الجهاز الهضمى، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التى تؤثر على صحتنا العقلية، حيث يحتوى الزبادى على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرتها على العمل.

3. السلمون

إذا كنت من محبى المأكولات البحرية، فيجب أن تكون هذه هى الأسماك المفضلة لديك، على الرغم من أن سمك السلمون سمكة دهنية، إلا أنه يحتوى على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى ارتبطت بتقليل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وقد ثبت أن أوميجا 3 تعزز التعلم والذاكرة أيضًا.

ويحتوى السلمون أيضًا على كمية عالية من فيتامين د بشكل طبيعى، والذى غالبًا ما يضاف إلى الأطعمة ويرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية، تشمل الأنواع الأخرى من الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3 التونة والماكريل والرنجة.

4. الحبوب الكاملة

فول الصويا والشوفان وغيرها من الحبوب، يجب أن تتناولها إذا لم تكن صحتك العقلية على ما يرام، بينما يستخدم جسمك وعقلك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فإننا كثيرًا ما نستهلك الكربوهيدرات البسيطة، ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، فالأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة تحتوى على كربوهيدرات معقدة، ما يؤدى إلى إنتاج الجلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقًا وثباتًا.

5. زيت الزيتون

هذا عنصر شائع فى الأنظمة الغذائية، حيث يحتوى زيت الزيتون على مادة البوليفينول التى تساعد فى إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضًا فى تحسين التعلم والذاكرة.

6. الأفوكادو

الأفوكادو غنى بفيتامين K وحمض الفوليك، ما يساعد على حماية عقلك من السكتة الدماغية، كما أنها تعزز ذاكرتك وتركيزك وتقدم جرعة عالية من اللوتين الذى يساعد فى تحسين وظائف المخ.

7. السبانخ

تمد السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى عقلك بكميات كبيرة من حمض الفوليك، والتى ثبت أنها رادع كبير للاكتئاب، كما أنه يساعد فى محاربة الأرق المرتبط بشدة بالضعف العقلى ويمكن أن يساعد فى تقليل الخرف لدى كبار السن.

8. المكسرات لتحسين مزاجك

المكسرات مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد على محاربة الاكتئاب، يساعد الكاجو، على سبيل المثال، فى تزويد الدماغ بالأكسجين بجرعة من المغنيسيوم، واللوز مفيد أيضًا للدماغ لأنه يساعد على إنتاج الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى التى تعزز مزاجك.

9. الشيكولاته الداكنة

يساعد محتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية للفرد، وهو أكثر فائدة من شيكولاتة الحليب، حيث تحتوى الشيكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.