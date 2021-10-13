شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقدار الآمن لتناول المكسرات يوميا لمنع المضاعفات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد المكسرات في منع أي ضرر قد يلحق بالخلايا والأنسجة، كما أنها مصدر غني لمضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة للصحة الإدراكية ووظائف الدماغ، حيث تحتوي 29 جرامًا من المكسرات على 737٪ من الجزء اليومي الموصى به من السيلينيوم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك أطعمة يمكن أن تصنع العجائب للصحة إذا تم تناولها بشكل صحيح وهذا يشمل معرفة ما يجب تناوله، ومتى نأكل ، وفي أي حصص نأكلها لأن الإفراط في الأطعمة الصحية يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على الصحة.

المكسرات طعام مفيد يجب أن يؤكل بحكمة

المكسرات غنية بالسيلينيوم ، وهو ضروري لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم يساعد على منع أي ضرر قد يلحق بالخلايا والأنسجة، ولكن يجب الحذر بسبب أن المكسرات تحتوى على نسبة عالية جدًا من السيلينيوم والتي إذا زاد الجسم عنها يمكن أن تؤدى لحدوث مشاكل صحية.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يمكن أن يسبب السيلينيوم الزائد عن الحد الآثار الجانبية التالية:

غثيان

إسهال

طفح جلدي

تقلبات المزاج

تساقط شعر

أظافر هشة

تلون الأسنان

مشاكل الجهاز العصبي

في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى النوبات القلبية وفشل القلب والفشل الكلوي والهزات وصعوبة التنفس.

كم السيلينيوم الآمن؟

عندما يتم تناولها باعتدال، فإن المكسرات لها عدد كبير من الفوائد الصحية، يعد تناول 75 ميكروجرام آمن في اليوم للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا.

المكسرات هي أيضًا مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة للصحة الإدراكية ووظيفة الدماغ هذه المركبات ، حسب الدراسات ، فهى مفيدة في منع الاكتئاب على المدى الطويل، و يمكن لمرضى القلب الذين يتعاملون مع مشاكل الكوليسترول أيضًا الاستمتاع بكمية محدودة من المكسرات البرازيلية الخالية من الشعور بالذنب لأنها تنعم بقدرة على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

المكسرات غنية أيضًا بالفوسفور والمغنيسيوم ، وهي مفيدة للمرضى الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية والقلق والاكتئاب.

تحتوي حصة 29 جرامًا من المكسرات على 737٪ من الحصة اليومية الموصى بها من السيلينيوم ، و 26٪ من المغنيسيوم الموصى به ، و 20٪ من الفوسفور أيضًا.