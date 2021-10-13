ما هي أسباب تشقق الكعبين؟

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن تشقق الكعبين يعد من المتاعب الصحية المزعجة للمرأة بصفة خاصة.



ويجعل التشقق الأقدام تبدو بمظهر سيء، فضلا عن الآلام، التي يسببها أثناء المشي.

وأوضحت الرابطة أن تشقق الكعبين يحدث بسبب الجفاف الشديد للجلد في هذه المنطقة، والذي يقترن في البداية بالشعور بالشد والحساسية للضغط في منطقة الكعب، ثم المعاناة من حكة وتصبغات لونية.

وبعد ذلك تظهر الشقوق، التي قد تتسبب في حدوث نزيف مع المعاناة من آلام مبرحة. وتعد هذه الشقوق بيئة مثالية لتكاثر وانتشار البكتيريا، التي قد تتسبب في الإصابات بالتهابات.

وقد يرجع سبب تشقق الكعبين إلى افتقار الجسم لعناصر غذائية مهمة كفيتامين E الموجود مثلا في الأفوكادو والفلفل الحلو، وأوميجا 3 الموجودة مثلا في السلمون والجوز وبذور الكتان.

كما قد يرجع تشقق الكعبين إلى ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف أو المشي بأقدام حافية بشكل متكرر؛ حيث يمكن أن تنشأ إصابات متناهية الصغر، والتي تمهد الطريق لحدوث تشقق الكعبين. لذا ينبغي حماية الكعبين بارتداء أحذية مغلقة من الخلف.

وأكدت الرابطة أن العناية الجيدة تلعب دورا مهما في مواجهة تشقق الكعبين؛ حيث ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريم مرطب أو لوشن.

كما يمكن استعمال مرهم لعلاج التشققات؛ حيث يتم تطبيقه مرة صباحا ومرة أخرى مساء، على أن يتم ارتداء جورب سميك قبل النوم، كي يكون أمام الجلد فرصة للاستشفاء والتجدد طوال الليل.

ومن المهم أيضا إزالة الجلد المتقرن، الذي ينشأ بالكعب. ولهذا الغرض يمكن استخدام مستحضر تقشير أو حجر الخفاف أو مِبرد، مع مراعاة توخي الحرص والحذر أثناء القيام بذلك.