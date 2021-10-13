شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة المصابين بكورونا حول العالم تخطت 239 مليون نسمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 239.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و882 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 216 مليونا و863 ألفا و112 حالة، الأربعاء.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، بأن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت إليها العدوى محليا.

ورصدت الصين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وحتى الإثنين، سجل البر الرئيسي الصيني 96457 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 7359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

سجَلت وزارة الصحة المصرية 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، الثلاثاء، ارتفاعا من 846 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 314116 من ضمنهم 264764 حالة تم شفاؤها، و17765 حالة وفاة".

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الأربعاء، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1260669 إصابة، منها 41071 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28173 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1191425 حالة.

وسجّلت كوريا الجنوبية 1584 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 335 ألفا و747 إصابة، وسجلت البلاد 11 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2605 وفيات.

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن وزارته سوف تعدل اللوائح بناء على توجيهات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وخبراء الصحة العامة الآخرين، للسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا ولديهم الوثائق المناسبة، بدخول الولايات المتحدة عبر الموانئ البرية والبحرية عبر الحدود الأمريكية.

وقال مايوركاس: "تماشيا مع نظام السفر الجوي الدولي الجديد الذي سيتم تنفيذه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سنبدأ بالسماح للمسافرين من المكسيك وكندا الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 19، بدخول الولايات المتحدة لأغراض غير أساسية، بما في ذلك زيارة الأصدقاء والعائلة أو السياحة، عبر المعابر الحدودية البرية والعبارات".

وأضاف: "السفر عبر الحدود يخلق نشاطا اقتصاديا كبيرا في مجتمعاتنا الحدودية ويفيد اقتصادنا الأوسع. ويسرنا أن نتخذ خطوات لاستئناف السفر المنتظم بطريقة آمنة ومستدامة".