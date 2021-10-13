شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. متى تشعرين بأول حركة للجنين وكم عددها يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تعلم المرأة أنها حامل تشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجنين الذى تحمله وتسعى جاهدة للحفاظ عليه طيلة 9 أشهر لضمان ولادته طفلًا طبيعيًا وصحيًا، وخلال شهور الحمل تنتظر المرأة شهر يلو الأخر تطور الجنين، ولعل أحد الأشياء التى تنتظرها الأم عن فارغ صبر هى الشعور بحركة الجنين لأول مرة، حيث تكون هذه بمثابة علامة الاطمئنان عليه.

أول حركة للجنين، يمكن أن تكون مثيرة وعاطفية بالنسبة للأم عندما تشعر أن طفلها يتحرك بداخلها لأول مرة، وعندما تتعرف الأم على هذه الحركات تبدو وكأنها لغة سرية بينهما، ومع زيادة نمو الجنين تصبح تلك الحركات أقوى وأحيانًا تكون مؤلمة أيضًا، ويرصد تقرير موقع "Healthline" المزيد عن حركات الطفل خلال أشهر الحمل.

متى تبدأ الأم في الشعور بحركة جنينها؟

قد تشعرين بحركة طفلك للمرة الأولى في أي مكان بين 18 إلى 20 أسبوعًا من بداية الحمل.

متى تحدث الحركة المبكرة للجنين؟

إذا كنتِ قد أنجبتِ طفلاً في وقت مبكر، فقد تشعرين بحركته مبكرًا من الأسبوع الـ16 للحمل.

ما علاقة زيادة الوزن بحركة الجنين؟

إذا كنتِ تعانين من زيادة مبالغة فى الوزن قد يستغرق الأمر وقتًا حتى تشعرى بحركة الجنين، ولكن ترقبى جيدًا فإذا لم تشعرِ بأي حركات لطفلك حتى 24 أسبوعًا يجب وقتها استشارة الطبيب.

كم عدد الحركات التي يجب أن تشعرِ بها كل يوم؟

لا توجد كمية محددة يمكن توقعها لحركات الجنين يوميًا، وليس مهمًا أن تترقبى هذا الأمر، حيث يختلف كل طفل عن الأخر، ولكل طفل نمط مختلف من الاستيقاظ والنوم والذي تعرفه الأم بمرور الوقت خلال فترة الحمل.

كيف تشجعين طفلك على الحركة؟

إذا لم تلاحظين أي حركات لطفلك وقتها يجب استشارة الطبيب المعالج، حيث من المفترض أن يركل الأطفال عادة في نفس الوقت كل يوم، ولكن يمكنك تشجعيه ببعض الطرق البسيطة، مثل تناول مشروبًا باردًا أو وجبة خفيفة أو حتى تشغيل موسيقى صاخبة لتشجيعه على الحركة.