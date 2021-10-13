تحذير من “مخاطر” الأسبرين لهذه الحالات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - منذ 42 دقيقة

يتناول بعض الأشخاص دواء الأسبرين باعتباره دواء آمن للوقاية من الجلطات الدموية، حيث يقلل من قدرة الصفائح الدموية على التكتل.

وفي هذا السياق، أوصت لجنة خبراء أميركية بإعادة النظر في الإرشادات التي تتحدث عن تناول الأشخاص جرعات يومية من الأسبرين للوقاية من من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وكانت الإرشادات السابقة أوصت بنظام يومي من جرعة منخفضة من الأسبرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية في العقد التالي، طالما أنهم ليسوا معرضين لخطر النزيف.

ويعمل الأسبرين كمضاد للتخثر مما يعني أنه يساعد في منع تكون جلطات الدم، وهي الطريقة التي تتطور بها النوبات القلبية والسكتات الدماغية عادة.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد قالت اللجنة الطبية المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة إن مخاطر هذه الإرشادات تلغي مزاياها.

وبحسب البيانات الحديثة، يتناول 29 مليون بالغ في الولايات المتحدة الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب على الرغم من عدم وجود تاريخ عائلي. وتعد أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة في الولايات المتحدة.

وفي مسودة اقتراح صدرت الثلاثاء، قالت اللجنة إن البالغين (40-59 عاما) يجب أن يتناولوا جرعات منخفضة من الأسبرين فقط حال قرر طبيبهم أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أوصت اللجنة بألا يأخذ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما الأسبرين لمنع حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية الأولى.

يذكر أن الإرشادات الجديدة لا تنطبق على الأشخاص الذين عانوا بالفعل من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.