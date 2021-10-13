نصائح وعلاجات طبيعية للتخلص من الدوالي  

بيروت - نادين محمد -

هل لديك أوردة كبيرة ومؤلمة في ساقيك؟ وجع أو تورم في نهاية اليوم؟ متلازمة تململ الساقين؟ هل تغير لون أو نسيج جلد الكاحل؟ إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة ، فقد يكون لديك بالفعل دوالي أو قصور وريدي.

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عوامل الخطر للإصابة بالدوالي:

- العمر

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-الحمل

- العامل الوراثي

- إصابات الساق

يمكن للوقوف أو الجلوس لفترات طويلة أن يضعف الدورة الدموية في الساقين ويزيد من خطر الإصابة بالدوالي. ومع ذلك ، هناك عدد كبير من المهن التي يضطر المتخصصون إلى قضاء معظم اليوم على أقدامهم.

في ما يلي 7 نصائح للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالدوالي.

1- تغيير الوضعية بشكل متكرر

من الأفضل للشخص المعرض للدوالي أن يتحرك بدلا من الثبات. قومي بتمارين التمدد أو المشي كل 30 دقيقة على الأقل لمنع الدم من الركود في عروقك.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

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التمرين المنتظم يمكن أن يقوي القلب ويحسن الدورة الدموية. يعتبر المشي واليوجا مثاليين لتحسين الدورة الدموية في ساقيك.

3- الحفاظ على الوزن

تخسيس الوزن الزائد يخفف الضغط على لأوردة. يمكن أن يُحدث فقدان 10٪ فقط من وزنك فرقًا.

3- انتبهي لما ترتديه

تجنبي الملابس التي تقيد محيط الخصر والساقين ، ارتدِ أحذية بكعب منخفض بدلاً من الكعب العالي.

4- التوقف عن التدخين

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التوقف عن دخان التبغ مفيد للأوردة والصحة العامة.

5- ارتدِ الجوارب الضاغطة

يمكنك شراء الجوارب الضاغطة من أي متجر للرعاية الصحية. لكن قومي أولاً بزيارة الطبيب للتأكد من ملاءمتها. يجب أخذ القياسات لتحديد الملائمة الصحيحة.

6- ارفعي قدميك

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قبل العمل أو بعده ، حافظي على رجليك مرفوعتين فوق مستوى قلبكِ لمدة 15 دقيقة.

7- الكمادات الساخنة او الباردة

في حالة وجود جلطة دموية في أي من الأوردة العنكبوتية ، ارفعي ساقكِ واستخدمي ضغطًا ساخنًا على المنطقة المصابة.

عادةً ما يتم استخدام الكمادات الباردة عند وجود إصابة في المنطقة المصابة بالأوردة العنكبوتية.

يزيل الضغط الساخن الجلطات ويعزز تدفق الدم بينما يقلل الضغط البارد الالتهاب ويقلل من الكدمات حول الأوردة العنكبوتية.

خلطة طبيعية لعلاج الدوالي:

. الزنجبيل

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المكونات:

قطعة من الزنجبيل الطازج

ماء

الطريقة:

نقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة ونضيفه إلى كوب من الماء المغلي.

اتركيه ينضج لمدة 10 دقائق.

يصفى الماء ويضاف العسل حسب الرغبة.

تناولي المشروب على الفور

تعود خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والأكسدة إلى وجود مركب يسمى جينجيرول. هذه الخصائص تجعل الزنجبيل من أفضل الطرق الطبيعية لمكافحة الأوردة العنكبوتية.



