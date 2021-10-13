صحة ورشاقة

مصر.. تسجيل 857 إصابة و39 وفاة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، ارتفاعا من 846 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

 

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 314116 من ضمنهم 264764 حالة تم شفاؤها، و17765 حالة وفاة.

 

من جهته، ذكر محمد عوض تاج الدين المستشار الصحي للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن البلاد تشهد حاليا المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة لفيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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