شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وأخواته.. 7 أمراض فيروسية هددت البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمراض الفيروسية موجودة منذ زمن بعيد، ومع التطورات التكنولوجية والطبية، اكتشف العلماء طرقا للوقاية من بعض أكثر الفيروسات شراسة فى التاريخ ومكافحتها، ومع ذلك، يبدو أنه لا نهاية لهذه الأمراض الفيروسية، ويستمر ظهور فيروسات جديدة مختلفة، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 أمراض فيروسية قاتلة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وهناك أنواع عديدة من الأمراض الفيروسية التى قد تصيب الأفراد بطريقة مختلفة، وأكثر الأمراض الفيروسية انتشارًا لكنه قابل للشفاء هو نزلات البرد، بينما يعد فيروس كورونا من الفيروسات الأكثر فتكًا، وهناك بعض الأمراض الفيروسية المميتة والأكثر فتكًا والتى تسببت ولا تزال تسبب الكثير من الضرر حول العالم.

7 أمراض فيروسية قاتلة أودت بحياة البشرفيروس كورونا

فيروس كورونا هو مرض تنفسى معدى موجود منذ أكثر من عام ونصف يمكن أن تتراوح الإصابة به من العدوى الخفيفة والمتوسطة إلى الشديدة، وإذا لم يتم التعامل معها بسرعة يمكن أن تؤدى إلى دخول المستشفى والوفاة، أحد أخطر جوانب الفيروس هو عدم القدرة على التنبؤ به وقدرته على التحور بمعدل كبير.

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)

الفيروسات التاجية هى عائلة كبيرة من الفيروسات الموجودة فى كل من الحيوانات والبشر، والتى لا تقتصر فقط على فيروس كورونا، ويمكن أن تسبب أيضًا أمراضًا خطيرة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

تم تحديده فيروس مارس لأول مرة فى عام 2012، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية أصاب مارس 2499 شخصًا وتسبب فى 861 حالة وفاة على مستوى العالم، ويقال إن معدل الوفيات بفيروس كورونا يصل إلى 37.2% مقارنة بمعدل الوفيات المقدر الحالى من 2% إلى 3% لفيروس كورونا.

المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)

سارس هو أحد أعضاء عائلة الفيروسات التاجية، ويمكن أن تؤدى متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (سارس) أيضًا إلى الوفيات، تم اكتشاف هذا الفيروس لأول مرة فى فبراير 2003، عندما حدث تفشى مميت فى الصين واستمر فى التأثير على أربع دول أخرى.

ونظرًا لأنه فيروس ينتقل عن طريق الهواء، فإنه يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الهباء الجوى الصغيرة، إلى جانب ذلك يمكن أن تساعد الأسطح الملوثة أيضًا على انتشاره.

يمكن أن تتراوح الأعراض من حمى خفيفة وقشعريرة إلى صداع وألم عضلي قد تؤدي الحالات الشديدة إلى الحاجة إلى التنفس الصناعى ويمكن أن تسبب الوفاة.

فيروس إيبولا

عندما حدثت أول فاشيات للإيبولا على الإطلاق فى السودان والكونغو الديمقراطية فى وقت واحد، أثار ذلك قلق الأطباء والعلماء من جميع أنحاء العالم. يقال إن المرض ينتشر من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى، أو الأنسجة من الأشخاص أو الحيوانات المصابة.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية يبلغ متوسط ​​معدل موت الحالات المصابة بفيروس الإيبولا نحو 50%، وتفاوتت معدلات وفاة الحالات من 25% إلى 90% فى حالات التفشي السابقة.





فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"

متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هى حالة مزمنة يسببها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وهو مرض يهدد الحياة ولا يوجد علاج له، ومع ذلك بسبب التقدم فى الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية، أصبحت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حالة طبية يمكن التحكم فيها.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية "لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية يمثل مشكلة صحية عامة عالمية كبيرة، حيث أودى بحياة نحو 36.3 مليون حتى الآن".

الأنفلونزا

يمكن أن تسبب عدوى الأنفلونزا مرضًا تنفسيًا حادًا وتؤدي إلى ظهور مفاجئ للحمى والسعال والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتوعك الشديد والتهاب الحلق وسيلان الأنف. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوبئة الأنفلونزا السنوية تؤدى إلى نحو 3-5 ملايين حالة مرض شديد ونحو 250 إلى 500 ألف حالة وفاة.

أنفلونزا الخنازير (H1N1)

هناك أربعة أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية وهى النوع A و B و C و D كلا النوعين A و B يسببان "أوبئة موسمية" حسب منظمة الصحة العالمية.

فيروس الأنفلونزا من النوع A ، أنفلونزا H1N1 ، والمعروف أيضًا باسم أنفلونزا الخنازير ، هو أحد سلالات فيروس الأنفلونزا العديدة التى ظهرت في ربيع عام 2009.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) "تم اكتشافه أولاً في الولايات المتحدة وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، واحتوى فيروس H1N1 الجديد على مجموعة فريدة من جينات الأنفلونزا التي لم يتم تحديدها من قبل في الحيوانات أو البشر.