5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تتطلبها أجسامنا لأداء وظائف صحية، وأحد هذه العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا بكمية معتدلة هو فيتامين ب 12، فإذا كنت تشعر بالإرهاق أو الدوار أو الخمول أو تواجه فقدان الشهية، فمن المحتمل أن يكون لديك نقص فيتامين ب 12، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة يومية قد تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12، وفقاً لموقع "NDTV".

لا ينتج جسم الإنسان فيتامين ب12 بشكل طبيعي، وهو من الفيتامينات الهامة التي تشارك بشكل أساسي في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، بعض الأفراد لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، بينما لا يستطيع الآخرون امتصاص ما يكفي منه بغض النظر عن الكمية التي يتناولونها، ونتيجة لذلك، ينتشر نقص فيتامين ب 12 ، خاصة بين كبار السن.

5 أطعمة يومية قد تساعدك على الحصول على فيتامين ب 12

البيض

يمكنك الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين ب 12 عن طريق تضمين البيض في نظامك الغذائي، يعتبر البيض المسلوق على الإفطار، أو على الغداء والعشاء، طريقة رائعة لتوفير إمدادات ثابتة من فيتامين ب 12 يمكن أيضًا استخدام البيض لتعزيز المحتوى الغذائي للشوربات والمقليات.

اللبن

فيتامين ب 12 يتوفر في منتجات الألبان، اللبن الرايب سهل على المعدة ومليء بالمزايا الصحية، بما في ذلك المساعدة في الجهاز الهضمي.

الجبن القريش

من أفضل مصادر فيتامين ب 12 وهى غنية أيضاً بفيتامينات أخرى والكالسيوم المعزز لصحة العظام.

الدجاج

الدجاج مصدر جيد لفيتامين ب 12 بين الأطعمة الحيوانية. تعد إضافة الدجاج إلى نظامك الغذائي، والذي يعد أيضًا مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون، طريقة أخرى للتأكد من أن جسمك لا ينقصه العناصر الغذائية.

الأسماك

يمكن العثور على فيتامين ب12 بكثرة في الأسماك تتوفر التونة والسلمون والسردين ومجموعة متنوعة من المأكولات البحرية الأخرى. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي السلمون على كمية عالية من البروتين ، بحوالي 40 جرامًا في نصف فيليه كوب أو 150 جرام من السردين المصفى يوفر 554٪ من فيتامين ب 12.