صحة ورشاقة

مشاكل صحية لا يجب أن يتجاهلها الرجل.. منها العطش وتغير لون البول

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسات متعددة أن الرجال أكثر عرضة لتجاهل المشاكل الصحية، أو التردد في الذهاب إلى الطبيب، أو إجراء فحوصات طبية وقائية، ويعد تجاهل المشاكل الصحية مخاطرة كبيرة ويمكن أن تزداد الأمور سوءًا، ولكن هناك بعض الأعراض والعلامات تحذر من تدهور الصحة، إذا واجهت أيًا من هذه العلامات، ففكر في إجراء فحص طبي، بحسب ما نشره موقع " timesofindia".

صعوبة في التبول أو تغيرات في اللون

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تستدعي أي تغييرات في لون أو ملمس البول أو حتى ملاحظة اختلاف في تكرار الذهاب إلى الحمام الانتباه، وذلك ببساطة لأن بعض علامات التحذير قد تشير إلى وجود علامات على وجود مشكلة على سبيل المثال، يمكن أن يكون اكتشاف الدم في البول علامة على وجود بعض العدوى، أو في بعض الحالات، يكون أحد العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا أو حصوات الكلى.

قد يكون الشعور بالحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان علامة على وجود عدوى في المثانة، أو عدوى في المسالك البولية، أو داء السكري، أو يشير إلى وجود خطأ في الكلى أو القلب.

ألم في الصدر وصعوبة في التنفس

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ألم الصدر وصعوبة التنفس الجيد علامة على مشاكل في القلب ، ويجب فحص أي ألم غير عادي في الصدر أو مشاكل في التنفس أو التعرق الغزير أو عدم انتظام ضربات القلب في الحال، اذهب لإجراء الفحوصات الوقائية مبكرًا ، إذا كان هناك خطر الإصابة بأمراض القلب في عائلتك ، أو إذا كنت تعاني من مشاكل نمط الحياة الأخرى، أو كنت تدخن.


 الضعف الجنسي لدى الرجال

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يعد الضعف الجنسى من المشكلات الشائعة التي يواجهها الرجال مع تقدم العمر ، ولكن ما لا يأخذه الكثير من الناس في الاعتبار هو أن الضعف يمكن أن يكون علامة على وجود بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي ، والاضطرابات العصبية  والسكري الحاد أو غير المنضبط.

العطش الشديد

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من المهم الحفاظ على كمية مناسبة من السوائل المرطبة وتناول 2-3 لترات من الماء (أو 8-10 أكواب على الأقل) ، فالشعور المزمن بالعطش الشديد أو شرب الكثير من الماء في اليوم قد يكون علامة تحذير على ارتفاع السكر في الدم ، وهو علامة مهددة للإصابة بمرض السكري.

إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري ، أو كنت تعاني من أعراض مرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم ، فقد يكون الوقت قد حان لتقييم المخاطر الصحية الخاصة بك ، وتحديد مستوى الجلوكوز في الدم وزيارات الطبيب.

 

فقدان الذاكرة

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 في حين أنه من الشائع حدوث قدر من تباطؤ الذاكرة بسبب التقدم في العمر، فقد يكون فقدان الذاكرة الشديد نتيجة لمشاكل مثل التهابات الدماغ أو التلف أو السكتة الدماغية، ويشار إلى أن فقدان الذاكرة والاضطرابات المعرفية الأخرى يمكن أن يكون نتيجة لنقص المغذيات ، بما في ذلك نقص فيتامين ب 12.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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