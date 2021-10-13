شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة إهمال ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح د. متعب البقمي استشاري أمراض وزراعة الكلى بأهمية ضبط ضغط الدم، وعدم إهمال ارتفاع الضغط بسبب خطورة ذلك على الصحة.
وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “يتردد بعض المرضى عند توجيه الطبيب لهم بزيادة جرعة دواء الضغط أو إضافة دواء آخر والبعض لا يلتزم بذلك “خوفا من أضرار زيادة الجرعات أو الأدوية”.
وأضاف أن الخطر من ترك الضغط مرتفع والأضرار الناتجة عنه، أكبر بكثير جداً، بل لا توجد مقارنة نهائياً، والمهم السيطرة على الضغط بدواء أو اثنين أو حتى خمسة.
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