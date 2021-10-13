شكرا لقرائتكم خبر عن الفول السودانى تسلية كلها فوائد.. يحميك من السكر ويحسن الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الفول السودانى فوائد صحية عديدة، حيث يعتبر من المكسرات زهيدة التكلفة وفى متناول الجميع، بجانب ذلك فقد يكون خيارا جيدا نظرا لاحتوائه على قيم غذائية كبيرة، لأنه يحتوي على 8 عناصر غذائية أساسية لجسم الإنسان مثل فيتامين E والمنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والبوتاسيوم والفولات والريسفيراترول، علاوة على ذلك ، يعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف والدهون الصحية التي تجعله وجبة خفيفة ممتازة وصحية للقلب.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن من أبرز الفوائد الصحية للفول السودانى ما يلى:الحفاظ على صحة القلب

أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الفول السوداني مفيد للقلب، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة الأساسية والمعادن مثل المنجنيز والبوتاسيوم، التي تساعد في التحكم في الكمية الزائدة من الصوديوم والتي يمكن أن تؤدي إلى العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك ، يوصى بشدة بتناول الفول السوداني المحمص المملح فقط بدلاً من الفول السوداني المملح لأن المملح يحتوي على المزيد من الصوديوم.

الوقاية من مرض السكري

يعتبر الفول السوداني آمنًا للاستهلاك حتى من قبل مرضى السكري ، طالما أنهم يستطيعون التحكم في الكمية المناسبة من الفول السوداني التي يجب أن يستهلكوها.

منع تكون حصوة المرارة

حصوات المرارة الناتجة عن فرط الكوليسترول في الجسم وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن المرضى يتناولون الفول السوداني بانتظام للمساعدة في السيطرة على نسبة الكوليسترول، مما يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بحصوة المرارة .

الوقاية من السرطان

يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية في الوقاية من السرطان بشكل طبيعي والفول السوداني من بين الأطعمة الموصى بها .

تحسين الذاكرة

يحتوي الفول السوداني على بعض العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للدماغ مثل حمض الفوليك والنياسين والفلافونويد والمركبات العضوية الأخرى التي تعتبر رائعة لصحة الذاكرة والدماغ.

زيادة الطاقة

الفول السوداني المحمص هو معزز ممتاز للطاقة، حيث يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتين، لذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على طاقتك دون القلق بشأن زيادة الوزن طالما أنك تستهلكه بكمية مناسبة.

محاربة الاكتئاب

يحتوي الفول السوداني على أحماض أمينية يمكنها تحسين إنتاج السيروتونين في الدماغ للمساعدة في مكافحة الاكتئاب.