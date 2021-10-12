ما هي أطعمة تسبب زيادة الكوليسترول؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

يعد ارتفاع الكوليسترول قاتلاً صامتاً لا تظهر عليه أعراض عادة، ولكن يمكن أن يفاجئنا بمضاعفات تهدد الحياة.



ويزيد كثير من الناس مخاطرهم عن غير قصد من خلال استهلاك النوع الخاطئ من الأطعمة. ووفقاً لدراسات عديدة، يمكن أن يساعد تجنب نوعين من الطعام في تقليل مستوياتك ومخاطرك بشكل كبير، حيث أوضح موقع Medline Plus الصحي أنه يجب أن نحد من إجمالي الدهون والدهون المشبعة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف الموقع: «يجب عدم تناول أكثر من 25 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الغذائية، وينبغي أن يأتي أقل من 7% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة، وهي دهون سيئة لأنها ترفع مستوى LDL (الكوليسترول السيئ) أكثر من أي شيء آخر في نظامك الغذائي».

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة بعض اللحوم والشوكولاتة ومنتجات الألبان والمعجنات المخبوزة والمأكولات المقلية والأطعمة المصنّعة.