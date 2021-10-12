شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية ونوع الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنفلونزا من الفيروسات الشائعة التى تنتشر خلال أوقات التغيير الموسمي، ويمكن أن تكون الأنفلونزا مشكلة صحية خطيرة لبعض الحالات خاصة الأشخاص المعرضين للخطر من كبار السن وغيرهم، والتطعيم ضد الأنفلونزا لا يقل أهمية عن التطعيم ضد فيروس كورونا، وشدد الأطباء على أهمية تطعيم الأنفلونزا في الوقت الحالي، في هذا التقرير نتعرف على فعالية وأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نوع الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا والفرق بينه وبين لقاح كورونا

لقاحات الأنفلونزا هي نوع من اللقاحات التي توفر الحماية من انتشار فيروس الأنفلونزا، وقد تم تجربة واختبار لقاحات الأنفلونزا سريريًا للحد من شدة ومعدلات الوفيات مع عدوى الأنفلونزا، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر أكبر.

والأنفلونزا عدوى في الجهاز التنفسي يمكن أن تسبب أعراضًا شديدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، والأنفلونزا وكورونا كلاهما من التهابات الجهاز التنفسي التي تسببها الفيروسات، إلا أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين اللقاحات.

لقاحات الأنفلونزا ولقاحات كورونا مبنية باستخدام تقنيات مختلفة ولكن لها نفس الوظيفة المتمثلة في تدريب جهاز المناعة لدينا.

بالنسبة للفعالية، فإن لقاحات كورونا وأنفلونزا توفر حماية وتقلل الخطورة، يُعتقد أيضًا أن تقنية لقاح كورونا يمكن أن تساعد في تحسين ميزات الحماية وإمكانية عمل اللقاحات الموجودة، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا.

مدة فعالية لقاح الأنفلونزا

يتم تحديث لقاحات الأنفلونزا وتحسينها بشكل روتيني لتقديم مستويات أعلى من الحماية ضد العدوى بما أن فيروس الأنفلونزا يخضع لتغييرات طفرية تصل إلى مرتين في السنة، يتم ترقية اللقاحات بنفس الطريقة.

ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن اللقاحات في الواقع توفر الحماية فقط من المرض لمدة 6-7 أشهر، وبالتالي ، يجب دفعها إلى التطعيم بشكل سنوي، حيث يمكن أن يساعد الحصول على لقاحات مطورة ومحسنة في ضمان أقصى قدر من الحماية ضد مخاطر المرض، وكذلك تقليل مخاطر انتقال العدوى.

لقاح الإنفلونزا لا يوفر الحماية من كورونا

على الرغم من أن فيروس كورونا والإنفلونزا من الأمراض المتشابهة التي تسبب مجموعة من الأعراض التنفسية والالتهابية، فإن لقاح الإنفلونزا لا يحمي الشخص بشكل مباشر من كورونا، والعكس صحيح.

كلاهما فيروسات مختلفة، والتفكير في أن أحدهما يحمي الآخر يمكن أن يكون خطأ سيئًا للغاية.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، بالنظر إلى الزيادة في حالات الأنفلونزا التي يتم مشاهدتها الآن، والموجة الثالثة المتأخرة من كورونا، فإن الحصول على لقاح الأنفلونزا الآن سيكون قرارًا صائبا لأنه يمكن أن يساعد بالتأكيد في التمييز بين كلا المرضين. يمكن أن تكون الأنفلونزا مرضًا خطيرًا تمامًا مثل كورونا، وإذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات والعلاج في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المناعة وإطالة فترة الشفاء وتعقيد الأمور إذا أصيب الفرد بكورونا في نفس الوقت.