شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح كورونا تتجاوز 44 مليون جرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أن جرعات فيروس كورونا المستجد تجاوزت في المملكة 44 مليون جرعة. وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر :” بفضل الله أكثر من (44,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

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