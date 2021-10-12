شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم جديد يحدد 3 مؤشرات لاكتشاف الخرف قبل ظهور الأعراض بـ5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء اختبار دم يمكن أن يكتشف احتمالية وجود الخرف قبل 5 سنوات من ظهور العلامات المنذرة، وحدد العلماء فى المركز الألمانى للأمراض العصبية التنكسية ثلاث مؤشرات حيوية فى الدم قد تكون بمثابة علامة تحذير على احتمال إصابة شخص ما بالخرف، وذلك بحسب موقع جريدة "ديلى ميل" البريطانية.

ويمكن أن يساعد اختبار الخرف الأطباء على اكتشاف المرض مبكرًا، ما قد يؤدى إلى إبطاء هجمة الحالة وتأخير أعراضها، بحلول الوقت الذى يعانى فيه المرضى من فقدان الذاكرة وعلامات مميزة أخرى للمرض، يكون الدماغ قد عانى بالفعل من أضرار جسيمة، وهناك نحو 850 ألف شخص مصاب بالخرف فى المملكة المتحدة، و6.2 مليون شخص يعانون من هذه الحالة فى الولايات المتحدة.

وقدم الباحثون الاختبارات المعرفية إلى 132 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و77 عامًا، كما أخذوا عينات دم لتحليل مستويات الرنا الميكروى، وهى بروتينات صغيرة تشارك فى تنظيم الخلايا.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 90% من المرضى الذين أصيبوا بالخرف فى العامين التاليين للتحليل لديهم مستويات مرتفعة من ثلاثة عناصر فى الدم وهى: miR-181a-5p, miR-148a-3p and miR-146a-5p.

وتشارك هذه العناصر فى تنظيم الالتهاب فى الدماغ، وتساعد فى التحكم فى كيفية اتصال خلايا الدماغ ببعضها البعض، وقال العلماء إنهم يعملون الآن على اختبار الدم لاكتشافهم، وأنه يمكن أن يوفر إنذارًا مبكرًا لمرضى الخرف.

كما نظرت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة EMBO Molecular Medicine، فى إمكانية استخدام مستويات الرنا الميكروى فى الفئران لاكتشاف الخرف مبكرًا.

وفى الفئران، التى يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى ثلاث سنوات يمكن رصد العلامات المبكرة من عمر 16 شهرًا فقط، وبالنسبة للدراسة خضعت الفئران لاختبارات الذاكرة وتم تحليل دمها من أجل microRNAs كل شهر ونصف.

وأظهرت النتائج أنه قد يكون هناك سبعة ميكرو آر إن إيه تم رفعها بين الفئران التى أصيبت بالخرف.

وقال المؤلف الرئيسى للبروفيسور أندريه فيشر "عندما تظهر أعراض الخرف، يكون الدماغ قد تضرر بشكل كبير، نحن بحاجة إلى اختبارات تستجيب بشكل مثالى قبل ظهور الخرف وتقدير بشكل موثوق مخاطر المرض فى وقت لاحق. بمعنى آخر الاختبارات التى تعطى إنذارًا مبكرًا".

وأضاف "إننا نرى ارتفاعًا في مستوى الدم في هذه الجزيئات الدقيقة الثلاث باعتباره نذيرًا للخرف وهذا يشير إلى تطور يستغرق نحو سنتين إلى خمس سنوات فى المستقبل"، ويجرى بالفعل تطوير العديد من اختبارات الدم الخاصة بالخرف، بهدف تسريع تشخيص المرض.

وأكد العلماء أن أحد اختبارات مرض ألزهايمر يمكن أن يكتشف المرض قبل عقود من ظهور الأعراض، من خلال قياس مستويات البروتين الذي يتكتل بشكل غير طبيعي في الدماغ للمرضى، يبحث آخر عن بروتينين في الدم كمؤشرات على خطر إصابة الشخص بهذه الحالة.

وقال الدكتور جيمس كونيل، رئيس الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر بالمملكة المتحدة: "هذا بحث فى مراحله المبكرة جدًا وسيتعين اختبار النهج أكثر بكثير قبل أن نعرف ما إذا كان يحمل إمكانات حقيقية للمساعدة فى تشخيص أو علاج مرض ألزهايمر والخرف".

من المرجح أن يكون العلاج والوقاية المستقبلية من الخرف أكثر فاعلية إذا تمكنا من تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا فى وقت مبكر، من الناحية المثالية قبل أن تبدأ الأعراض المدمرة مثل فقدان الذاكرة في التأثير على حياتهم.

"اختبار الدم الرخيص والمباشر والموثوق هو هدف رئيسى للباحثين الذين يعملون على تحسين تشخيص الخرف".

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور الخرف بما في ذلك العمر والحالة الصحية ونمط الحياة ، لذا فإن زيادة المخاطر لا تعنى أن الشخص سيصاب بالخرف بالتأكيد.

ومع ذلك فإن التنبيه المبكر للمخاطر المتزايدة يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور الخرف من خلال السماح للأشخاص بالتماس العلاج لأى مشاكل صحية، بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدتهم على تعديل نمط حياتهم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام الصحي. "، يتم تشخيص الخرف حاليًا باستخدام الاختبارات المعرفية، وفي بعض الحالات، باستخدام فحوصات الدماغ.