شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لالتهاب المفاصل.. نصائح للحالات المؤلمة ومحظورات ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف اليوم العالمى لالتهاب المفاصل، الذى يتم تخصيصه اليوم 12 أكتوبر من كل عام، إلى نشر الوعى حول حالة التهاب المفاصل المؤلمة، وكيف تؤثر أمراض الروماتيزم والعضلات الهيكلية على الجسم.

وخلافًا للاعتقاد السائد بأن التهاب المفاصل هو حالة واحدة، إلا أنه يجب ملاحظة أن التهاب المفاصل مصطلح شامل يغطى مجموعة واسعة من أمراض المفاصل التى غالبًا ما تؤدى إلى التورم والألم والتصلب وغير ذلك، ووفقا لتقرير موقع timesnownews، تم الاحتفال باليوم العالمى الأول لالتهاب المفاصل فى عام 1996.

ما يجب عليك فعله إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل

قد يكون التهاب المفاصل حالة مؤلمة لكن يجب عدم استخدامه كسبب للتوقف عن ممارسة الرياضة، فعلى الرغم من الألم يجب ممارسة التمارين المناسبة لتعزيز القوة والقدرة على التحمل وتقليل الألم، ويمكن أن يؤدى الخمول البدنى إلى تفاقم الألم وتقيد الحركات.

ويجب اتباع تقنيات استرخاء الجسم مثل اليوجا والتأمل لتخفيف التوتر فى الجسم، فيمكن أن يكون هذا أمراً علاجيًا ويساعد فى إدارة الألم بشكل فعال.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وتحكم فى وزنك جيدًا، حيث يمكن أن تؤدى السمنة أو زيادة الوزن إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل وزيادة خطر حدوث مضاعفات أخرى، قم بإجراء تغييرات نمط الحياة ذات الصلة لتسهيل الأمر نفسه أيضًا.

ما لا يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من التهاب المفاصلالابتعاد عن مسكنات الآلام

تتوفر مجموعة متنوعة من مسكنات الآلام لتخفيف الانزعاج والألم الناجم عن التهاب المفاصل، ومع ذلك، يجب على المرء تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، لضمان الوقاية من الآثار الجانبية.

الإقلاع عن التدخين على الفور

بصرف النظر عن إتلاف الجسم، يمكن أن يؤدى التدخين أيضًا إلى تفاقم آلام المفاصل وأعراض التهاب المفاصل الأخرى، يمكن أن يكون هذا أمرًا مزعجًا للغاية.

تجنب الأطعمة المسببة للالتهاب

تجنب الاستهلاك المفرط أو غير المبالى للمواد المسببة للالتهابات مثل الكحول والأطعمة عالية الصوديوم والسكرية والأطعمة المقلية.