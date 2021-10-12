شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الدهون الحشوية.. المشروب الصيني الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية من أخطر أنواهع الدهون التي تتراكم في الجسم، نظرا لأنها تتواجد بالقرب من الأعضاء الحيوية الموجودة في وسط الجسم، حيث تشمل المخاطر المرتبطة بالدهون النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذا يجب التحكم بدهون البطن من خلال النظام الغذائي.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "اكسبريس"، والذي كشف عن قدرة مشروبًا ساخنًا ينجح في التخلص من الدهون الحشوية في وقت قصير، حيث يمكن لجسم الإنسان تخزين كمية مدهشة من الدهون، وتكمن خطورتها بأنها تلتصق بالأعضاء، مما يجعلها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن مشروب صيني يطلق عليه شاي أولونج، وهو عبارة عن تركيبة من مركبات الشاي الأخضر والشاى الأسود أيضا، حيث تبين قدرته على خفض الدهون الحشوية، وقد تم إجراء تجربة عشوائية، تناول المشاركون بها مشروبًا يوميًا على مدار 12 أسبوعا، ثم قام الباحثون بقياس منطقة الدهون في البطن ووزن الجسم وتكوينه عند الأسبوع الأول والأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الدراسة.

وكشفت النتائج أن المشروبات التي تحتوى على كميات كبيرة من مادة الكاتشين، تقلل بشكل كبير من متوسط ​​مساحة الدهون الحشوية ، وكذلك الدهون في الجسم، مثل مشروب الشاي الأخضر الذى تبين أن استهلاكه لمدة 12 أسبوعا، تسبب في فقدان الدهون الحشوية لدى البالغين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن.

وتوصل الباحثون أن تناول الشاي الصينى "أولونج" اربع مرات يوميا، يمكن أن يساعد الناس على خسارة كيلوجرام واحد من الدهون في ستة أسابيع، بجانب تحسين عملية التمثيل الغذائي، بما يعادل حرق ما يقرب من 281 سعرة حرارية في اليوم ، في المتوسط.