الكوسة.. كنز من الفوائد الصحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - تعد الكوسة مصدرا للعديد من الفوائد الغذائية التي قد يحهلها الكثيرين، وهي من أنواع الغذاء منخفض السعرات الحرارية للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فهي غذاء شديد التنوع يمكن من خلاله تحضير عدد كبير من الوصفات.

الاسم العلمي للكوسة هو “Curcubita pepo” وهي تنتمي إلى عائلة القرعيات، والتي يُعد الخيار واليقطين والبطيخ جزءًا منها أيضًا.

فيتامينات ومعادن

إضافة إلى الفيتامينات والمعادن والألياف، تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الماء. ومن بين الفيتامينات الموجودة في الكوسة، تبرز فيتامينات سي وأ وك، أما بالنسبة للمعادن فيبرز البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، كما تشير أخصائية التغذية سارة خيمينيز.

توضح خيمينيز أن فيتامين سي يساهم “في عملية إصلاح الخلايا، وكذلك في التئام الجروح. إنه جزء من بروتين يساعد في إنتاج البشرة ويساعدها على البقاء في حالة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية الغنية بهذا المعدن”.

من ناحية أخرى، يعتبر فيتامين أ مهمًا “للتكوين الصحيح لأنسجة العظام مثل العظام والأسنان، كما أنه مهم أيضًا من أجل الأداء السليم للعينين. أما فيتامين ك فله العديد من الوظائف الأخرى، حيث يساهم في تخثر الدم ”، كما أوضحت خيمينيز.

الكوسة غنية بالفيتامينات

فيما يتعلق بالمعادن “يساعد البوتاسيوم العضلات على الانقباض ويظل معدل ضربات القلب مستقرًا. يساهم المغنيسيوم أيضًا في الحفاظ على الجهاز العضلي ويساعد على الأداء السليم لجهاز المناعة. أما الحديد فيساهم، من بين أمور أخرى، في نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون إلى خلايا الجسم ويشارك في إنتاج الدم “، وفقا لخيمينيز.

وتؤكد الأخصائية أن ألياف الكوسة، كما هو الحال مع باقي الفواكه والخضروات تنظم دخول الجلوكوز إلى الدم، “بعبارة أخرى، تساعد على امتصاص الجلوكوز (السكر) من الأطعمة الأخرى بطريقة صحيحة وتدريجية ، دون زيادته”.

ومع ذلك، “كل هذه الخصائص الموجودة في الكوسة وباقي الخضروات تصبح ذات قيمة قليلة إذا كنت لا تتبع أسلوب حياة صحي. يجب أن يتكون النظام الغذائي من طعام حقيقي وعالي الجودة، مع إعطاء الأولوية دائمًا لتلك ذات الأصل النباتي مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب “، وفقا لخبيرة التغذية.

وتعتبر الكوسة مثالية للغداء والعشاء بسبب كثرة الأطباق التي يمكن تحضيرها بها. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد سارة خيمينيز أنها تحتوي على القليل من السعرات الحرارية نظرا لأن بها الكثير من الماء، وتقول: “مقابل كل 100 جرام ، تعطينا حوالي 16 سعرة حرارية”.

يمكن أن تؤكل الكوسة مع أو بدون قشر ، حسب تفضيلات كل شخص ولكن تشير اختصاصية التغذية إلى أن جزءًا كبيرًا من الألياف يتركز في القشر، لذلك من الأفضل تناول الكوسة غير المقشرة.

و”إذا أردنا تحسين عبورنا المعوي ، فمن المستحسن تناولها مع القشر ، على الأقل ، ترك بعض مناطق الكوسة به من ناحية أخرى، إذا كنا نمر بالتهاب المعدة والأمعاء ونحن مهتمون بنظام غذائي قابض قليلاً ، فمن الأفضل تناوله بدون قشر “.