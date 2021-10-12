صحة ورشاقة

ليبيا.. تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1467 شخصًا، وتسجيل 16 وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 234 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 8 حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 347 ألفًا و364 شخصًا، بينهم 69 ألفًا و639 حالة نشطة، ووفاة 4808 شخصًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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