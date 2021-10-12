شكرا لقرائتكم خبر عن "AAP" توصى بإجراء فحص الكوليسترول فى الدم للأطفال من سن 9 إلى 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بفحص جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عامًا للكشف عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بسبب انتشار وباء السمنة لدى الأطفال، وذلك وفقا للتقرير المنشور بموقع " healthychildren".

توصي AAP باختبار الكوليسترول لمجموعات الأطفال التالية:

1- أولئك الذين أصيب آباؤهم أو أجدادهم بنوبات قلبية أو تم تشخيصهم بانسداد الشرايين أو مرض يؤثر على الأوعية الدموية ، مثل السكتة الدماغية ، في سن 55 أو قبل ذلك عند الرجال ، أو 65 عامًا أو قبل ذلك عند النساء.

2- أولئك الذين لديهم آباؤهم أو أجدادهم مستويات الكوليسترول الكلية في الدم 240 مجم / ديسيلتر أو أعلى.

3- أولئك الذين لا تُعرف خلفيتهم الصحية العائلية ، أو أولئك الذين لديهم خصائص مرتبطة بأمراض القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو التدخين أو السمنة.

4- قد يعاني الطفل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لعدة أسباب مثل السمنة أو السكري أو أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو قصور الغدة الدرقية ، إذا أظهر الاختبار الأولي ارتفاع الكوليسترول في الدم ، فسيقوم طبيب الأطفال بفحص دم طفلك مرة أخرى بعد أسبوعين على الأقل لتأكيد النتائج، إذا كان لا يزال مرتفعًا ، فسيحدد الطبيب أيضًا ما إذا كان طفلك يعاني من حالة كامنة.

5- أشارت AAP إلى أن هناك أدلة على أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول يصبحون بالغين مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك من المهم مراقبة النسبة لدى الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول.