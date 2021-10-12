الامارات.. صحة دبي تطالب جميع المنشآت بتطبيق برنامج براعم لحماية الأطفال

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

طالبت هيئة الصحة في دبي كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة والمهنيين الصحيين، التعاون في تطبيق الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي في تنفيذ الفحص الإنمائي للكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو، من خلال فحص جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن س 6 سنوات باستخدام أدوات الفحص القياسية للكشف عن التأخر في النمو الحركي أو اللغوي أو مهارات التواصل من خلال تطبيق البرنامج الذكي براعم لكشف التأخر النمائي للأطفال من عمر 9 اشهر الى 6 سنوات، وفقا للبيان.



وقالت الهيئة إن برنامج التطبيق الذكي " براعم " يقدم خدمة مبتكرة للكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال ويهدف إلى الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من الفئة العمرية المستهدفة للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات حيث يساعد ذوي الطفل في الكشف المبكر عن التأخر النمائي والحصول على مؤشرات وتقييم أولي لذوي الطفل بشكل عام وتقديم العلاج التداخلي للطفل المصاب بالتأخر النمائي

ويمتاز التطبيق الذكي براعم بإمكانية استخدام التطبيق من خلال الهواتف المتحركة التي تدعم خاصية تنزيل التطبيقات والبرامج، وإتاحة إصدار نتيجة فورية لذوي الطفل في حال تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ويقدم التطبيق مجانا لمستخدميه التكامل مع السجلات الطبية في هيئة الصحة

وقد بلغ عدد المشاركين في تطبيق براعم لخدمة الكشف المبكر عن الإعاقة النمائية لدى الأطفال من عمر 9 شهور ولغاية 6 سنوات خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي من عام 2019 ، وهي مرحلة التطبيق الفعلية 10935 من مختلف إمارات الدولة تم تحويل 126 طفلاً منهم للأطباء المتخصصين بعد اكتشاف أن لديهم مشكلات نمائية .

يشار الى ان تطبيق براعم قد فاز بجائزة الابتكار للصحة عن فئة التكنولوجيا الصحية عام 2020 .