شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا من المهم إضافة البروتين لكل وجباتك يوميًا وما أضرار نقصه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في كل عمر، وهو في الواقع مهم للغاية حتى في عملية فقدان الوزن ومن أجل نمو الخلايا بشكل أفضل ومكافحة الأمراض وغيرها، وخلال سلسلة س و ج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف علي البروتين ودوره وأهمية تناوله، ويوضح التقرير المنشور بموقع "Healthline"، أهمية تناول البروتين فى كل وجبة.

لماذا البروتين مهم لصحة الجسم؟

البروتين هو لبنة أساسية للحياة لأنه يوجد في كل خلية من خلايا الجسم، لذلك نحن بحاجة لخلق الوعى بأهمية البروتين لصحتنا.



الدجاج مصدر جيد للبروتين

ما هى الخرافات الشائعة عن البروتين؟

التصور الشائع عن البروتين هو أنه يصعب هضمه ويؤدي إلى زيادة الوزن ويساعد فى بناء الجسم فقط، ولكنه أيضًا البروتين ضروري لبناء المناعة ومكافحة الأمراض، كما أنه مفيد لمرحلة ما بعد الشفاء، ويعد زيادة تناول البروتين أمر مهم لإعادة بناء فقدان العضلات وتعزيز المناعة واستعادة مستويات الطاقة.



مصادر البروتين

كيف نتأكد من حصولنا على البروتينات الكافية في نظامنا الغذائي؟

البروتين نوعان، كامل وغير مكتمل، والذي يتم تحديده من خلال تكوين الأحماض الأمينية، حيث توجد البروتينات الكاملة في الدواجن والبيض والحليب والأسماك وما إلى ذلك، مصادر البروتين الكاملة مثل الدجاج والديك الرومي والبط والبيض عالية من حيث الكمية والنوعية ويتم هضمها بنسبة 100٪، أما البيض والدواجن، إلى جانب كونها مصدرًا ممتازًا للبروتين، محملة أيضًا بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين أ و ب12 والزنك والحديد والسيلينيوم.

يجب أن يكون التركيز ليس فقط على الكمية ولكن أيضًا على جودة البروتين الذي نتناوله، حيث أن تناول بروتين عالي الجودة مثل البيض والدواجن تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتحافظ على مستويات الطاقة عالية.



البروتين

ما هى أضرار نقص البروتين على الجسم؟

تناول كمية غير كافية من البروتين قد يتسبب فى الشعور بالضعف والتعب ويؤخر عملية التئام الجروح، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري والكوليسترول، إلى جانب سوء التغذية.



فوائد البيض

لماذا يجب إضافة البروتين لكل وجبة؟

للحصول على كمية كافية من البروتين في نظامنا الغذائي، يجب تضمين مصدر للبروتين في كل وجبة، حيث ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية تشمل بيضة أو كوب من الحليب يوميًا، كما يجب أن تشتمل الوجبات على بعض الأطعمة البروتينية مثل الدجاج أو العدس، وكذلك يمكن تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل المكسرات.