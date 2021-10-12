مشروب ينقص الوزن ويخفي الكرش

بيروت - نادين محمد - تحلم كل سيدة بالحصول على قوام رشيق ومثالي ، وتعتمد طريقة لـ خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة.

من بين الطرق السهلة التي تساعد على انقاص الوزن بسرعة، مشروبات الديتوكس الصحية التي تفتّت الدهون وتعزّز الشعور بالشبع.

تعرفي الى طريقة تحضير هذا المشروب اللّذيذ الذي يمدّ الجسم بالطاقة ويساعد على إنقاص الوزن وازالة الكرش، وهو مزيج حليب اللّوز والموز.

فوائد حليب اللّوز والموز

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الموز من أفضل الفواكه المتوفّرة على مدار السنة، يتمتّع بفوائد صحيّة كثيرة، إذْ يمنع احتباس الماء في الجسم، يكبح الشهيّة لفترة طويلة، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام لينتهي الأمر بفقدان الوزن بسهولة، فضلا عن دور الموز في طرد السموم من الجسم وتعزيز الأيض. بدوره، حليب اللّوز من أنواع الألبان ذات السعرات الحراريّة المنخفضة والنسب القليلة من السكّر، غنيّ بفيتامين E و D، ما يجعله بديلاً صحيّاً للحليب البقريّ.

المكوّنات:

• 5-6 حبّات من اللّوز.

•تفّاحة متوسّطة الحجم.

•ثمرة واحدة من الموز.

•¾ كوب من حليب اللّوز.

•¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

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طريقة التحضير:

أوّلاً، تتمّ إزالة بذور التفّاح، ثمّ يوضع التفّاح وبقيّة المكوّنات في الخلّاط وتمزج ليتكوّن بذلك سائل سميك القوام بعض الشيء، يفضّل تناوله في الصباح للاستفادة القصوى من جميع خصائصه، لا سيّما وأنّه مشروب يعزّز من طاقة الجسم مع بداية اليوم.

إضافة التفّاح إلى هذا المشروب وتناوله بشكل منتظم يمدّان الجسم بجميع العناصر الغذائيّة، مثل الفيتامينات والمعادن، كما أنّ التفّاح مصدر جيّد لمضادّات الأكسدة والألياف، فضلاً عن أنّها فاكهة منخفضة السعرات الحراريّة.

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