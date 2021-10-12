بيروت - نادين محمد -

غالباً ما يصعب على الناس مقاومة الأطعمة الشهية، مما يؤدي إلى عسر الهضم. يمكن أن يكون عسر الهضم ناتجاً عن عدة أسباب مثل الإفراط في تناول الطعام، وتناول الكثير من الأطعمة السكرية أو الحارة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون مما قد يتسبب أيضاً في مضاعفات صحية أخرى مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع مستويات السكر في الدم وتسوس الأسنان.

إليك أهم النصائح للتغلب على عسر الهضم

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1. شرب الماء



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غالباً ما يسبب عسر الهضم الانتفاخ والغثيان والشعور بعدم الراحة. وفقاً لدراسة، يمكن أن يساعد تناول الماء في تحسين الكثير من أعراض عسر الهضم وطرد السموم من الجسم، وبالتالي تخفيف أي مشاكل في المعدة.

2. التخطيط المسبق للوجبات



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أظهرت دراسة أن تخطيط الوجبات مرتبط بتحسين جودة النظام الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة.

كما أنه يضمن صحة الجسم. لذا فإن التخطيط للوجبات مسبقاً يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر عسر الهضم.

3. تناول وجبة فطور صحية

الإفطار هو الوجبة الأساسية في اليوم، ومن المهم تناول وجبة إفطار صحية مثل الخضروات والسندويشات والشوفان والحبوب الكاملة وعصائر الفاكهة حتى إذا كنت تتناول وجبة إفطار صغيرة، فقد يؤثر ذلك على كمية العناصر الغذائية التي تتناولها يومياً ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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4. البقاء على معدة فارغة

تجنب البقاء على معدة فارغة لفترة طويلة؛ لأنه يزيد من الأحماض في المعدة، ويسبب مشاكل مثل عسر الهضم والتهاب المعدة.

5. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والحارة

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وفقاً لدراسة، فإن بعض الأطعمة مثل الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة والمخللات والأطعمة المقلية يمكن أن تسبب عسر الهضم أو تفاقم الحالة لدى المرضى المصابين بعسر الهضم.

حاولي تجنب هذه الأطعمة واستبدليها بالبطاطس المسلوقة بالمقلية.

6. تجنب الحلويات

تسبب الحلويات عسر الهضم، وتزيد من مستويات الجلوكوز في الجسم، وإذا استهلكت بكميات أكبر، فإن فرص البنكرياس في هضم هذه السكريات بكفاءة أقل، مما يؤدي إلى مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم. كما أنه قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.

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7. الوجبات الثقيلة

يجب تجنب الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل، يؤثر توقيت استهلاك الغذاء بشكل كبير على الحموضة داخل المعدة. تشير إحدى الدراسات إلى أن العشاء المبكر (بين الساعة 6 أو 9 مساءً) يمكن أن يساعد في تقليل حموضة المعدة والوقاية من المشكلات المتعلقة بالمعدة مثل عسر الهضم. الذهاب إلى الفراش بعد تناول وجبة ثقيلة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يسبب ارتداداً شديداً للحموضة ثم عسر الهضم. لذلك، حاول أن تتناول وجبات الطعام في حدود الساعة 7 مساءً أو قبلها لأنها قد توفر الكثير من الوقت للمعدة لهضم الطعام بشكل صحيح.

8.تقسيم الوجبات

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يجب تجنب تناول الكثير من الأطعمة دفعة واحدة؛ لأن الإفراط في تناول الطعام أو تناول الكثير من الطعام في وقت واحد يمكن أن يسبب عسر الهضم.

9. ممارسة المشي

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يمكن أن يساعد المشي لمدة نصف ساعة أو حتى صعود السلالم لفترة من الوقت في التخلص من الوزن الزائد.

10. تناول المشروبات الصحية

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بعض المشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر وعصير الليمون قد تساعد في استعادة توازن المعدة ومنع مخاطر عسر الهضم، وقد يساعد تناول المشروبات الصحية في تهدئة التهاب الغشاء المخاطي للمعدة ومنع عسر الهضم.