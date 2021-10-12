علاجات منزلية لفرط نشاط المثانة عند النساء 

بيروت - نادين محمد -

وجود فرط نشاط المثانة يعني أن مثانتك تعاني من مشاكل في تخزين البول بشكل طبيعي. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

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-الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد

-عدم القدرة على حبس البول

--تعاني من تسرب عندما تحتاج إلى التبول ( سلس البول )

- الحاجة للتبول عدة مرات طوال الليل

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بمرور الوقت ، قد تؤثر هذه الأعراض على حياتك اليومية. يمكن أن تجعل من الصعب التخطيط للرحلات، أو تسبب اضطرابات غير مقصودة أثناء العمل، أو تؤثر على جودة نومك .

يمكن أن يكون فرط نشاط المثانة له العديد من الأسباب، بما في ذلك التغيرات المرتبطة بالشيخوخة ، والحالات الطبية مثل مرض باركنسون ، وانسداد المثانة ، وضعف عضلات الحوض.

من المعروف أن العديد من العلاجات مثل الأعشاب والتمارين والعلاجات السلوكية تساعد في علاج أعراض المسالك البولية. ذكرت حوالي 70 في المائة من النساء اللواتي يستخدمن هذه الأساليب أنهن راضيات عن النتائج .

1. زيت بذور اليقطين

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تناولي مكملات زيت بذور اليقطين يوميًا. تحدثي إلى طبيبك عن الجرعة الصحيحة. يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لزيت بذور اليقطين في تقليل أعراض فرط نشاط المثانة.

2. فيتامين د

ارتبطت أعراض فرط نشاط المثانة واضطرابات قاع الحوض الأخرى بنقص فيتامين د. وبالتالي ، فإن استعادة هذا النقص قد يساعد في تخفيف الحالة.

3. الشاي الأخضر

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المكونات

1 كيس شاي أخضر

1 كوب ماء ساخن

الطريقة:

انقعي كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

قومي بإزالة كيس الشاي المستخدم واستمتعي بكوب الشاي الأخضر.

4. عصير التوت البري

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أحد الأسباب الشائعة لفرط نشاط المثانة هو التهاب المسالك البولية. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لعصير التوت البري في منع مثل هذه العدوى ، وبالتالي منع الأعراض المرتبطة بفرط نشاط المثانة.

5. الجينسنغ

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المكونات:

1-2 ملاعق صغيرة من الجنسنغ المجفف

1 كوب ماء ساخن

الطريقة:

أضفِ ملعقة صغيرة من شاي الجينسنغ إلى كوب من الماء الساخن.

يترك لمدة 5-10 دقائق ويصفى.

اتركي الشاي يبرد قليلًا قبل شربه.

يمكنك شرب هذا 1-2 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

