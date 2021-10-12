أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام 

بيروت - نادين محمد -

التهاب المفاصل هو حالة صحية شائعة تنطوي على التهاب مزمن في المفاصل. يسبب الألم وتلف العظام.

هشاشة العظام ، هي الأكثر شيوعًا - على الرغم من وجود أكثر من 100 نوع. في الواقع ، قد يتم تشخيص ما يصل إلى 40٪ من الرجال و 47٪ من النساء بالإصابة بهشاشة العظام خلال حياتهم.

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وفي الوقت نفسه ، يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي من الأمراض الالتهابية التي تعتبر من أمراض المناعة الذاتية. النقرس هو نوع شائع آخر من التهاب المفاصل.

تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي ، مثل التخلص من بعض الأطعمة والمشروبات ، قد تقلل من شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، فضلاً عن تحسين صحتهم بشكل عام.

في ما يلي أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل.

1. السكريات

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يجب أن تحدي من تناول السكر إذا كنتِ مصابة بالتهاب المفاصل. توجد السكريات المضافة في الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك العناصرا مثل صلصة الشواء، لأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

2. اللحوم المصنعة والحمراء

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تربط بعض الأبحاث اللحوم الحمراء والمعالجة بالالتهابات ، مما قد يزيد من أعراض التهاب المفاصل.

على سبيل المثال ، تُظهر الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المعالجة واللحوم الحمراء مستويات عالية من علامات الالتهاب مثل إنترلوكين 6 والبروتين التفاعلي والهوموسيستين.



3. الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين

الغلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات في القمح والشعير والجاودار و (خليط بين القمح والجاودار). بعض الأبحاث تربطه بزيادة الالتهاب وتقترح أن التخلص من الغلوتين قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل

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4.الأطعمة المصنعة

عادةً ما تكون العناصر عالية المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة غنية بالحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والمكونات الأخرى التي قد تسبب الالتهاب ، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

5. بعض الزيوت النباتية

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قد تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من دهون أوميغا 6 وقليلة دهون أوميغا 3 إلى تفاقم أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي

هذه الدهون ضرورية للصحة. ومع ذلك ، فإن النسبة غير المتوازنة من أوميغا 6 إلى أوميغا 3 في معظم الأنظمة الغذائية الغربية قد تزيد من الالتهاب.

6. الأطعمة الغنية بالملح

قد يكون التقليل من الملح خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح الروبيان والحساء المعلب والبيتزا وبعض أنواع الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى.

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