صحة ورشاقة

إيطاليا.. تسجيل 1516 إصابة و34 وفاة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية امس، تسجيل 34 وفاة بكورونا ارتفاعا من 27 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس من 2278 إلى 1516.

 

وسجلت إيطاليا إجمالي وفيات بلغ 131335 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

 

وكشفت أيضا عن إجمالي إصابات بالفيروس بلغت 4.7 مليون إصابة حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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