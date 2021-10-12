صحة ورشاقة

بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و64007.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              716198                      44450084

 

الهند                             450782                      33971607

 

البرازيل                         601011                     21575820

 

المملكة المتحدة           137763                     8194530

 

روسيا                        426361                       7804774

 

تركيا                          66145                       7443303

 

فرنسا                      117082                         7057631

 

إيران                        122868                      5716394

 

الأرجنتين                115473                      5265859

 

إسبانيا                  86827                         4977448.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها          عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

23 - العراق               22591                    2024705

 

37 - المغرب            14474                    939356

 

42 - الأردن               10818                    834778

 

46 - الإمارات            2114                     737890

 

47 - تونس              25028                  709834

 

50 - لبنان               8443                   630180

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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