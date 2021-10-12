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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و64007.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 716198 44450084
الهند 450782 33971607
البرازيل 601011 21575820
المملكة المتحدة 137763 8194530
روسيا 426361 7804774
تركيا 66145 7443303
فرنسا 117082 7057631
إيران 122868 5716394
الأرجنتين 115473 5265859
إسبانيا 86827 4977448.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22591 2024705
37 - المغرب 14474 939356
42 - الأردن 10818 834778
46 - الإمارات 2114 737890
47 - تونس 25028 709834
50 - لبنان 8443 630180