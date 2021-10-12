هل الاستحمام بعد التمارين مباشرة مضر بالصحة؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

قد تشعر بالحاجة للاستحمام بماء بارد بعد إنهاء التمارين الرياضية، وذلك دافع منطقي، لأن المرء يرغب بخفض حرارة جسمه. ولكن، كما اتضح، فهناك وقتاً «أفضل» للاستحمام، ويتمثل بـ 20 دقيقة بعد الانتهاء من جلسة التعرق، وفقا للبيان.



ووفقاً لموقع «غود آند ويل» الصحي، قال مدرب الصحة، أرييل بلجريف: «هل سبق أن استحممت بعد التمرين مباشرة؟. وأوضح المدرب، أفضل وقت للاستحمام بعد التمرين، يأتي بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة التعرق.