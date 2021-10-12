شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. اعرفى أفضل أنواع الفاكهة لتعزيز صحة طفلك ومناعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الأمهات للحفاظ على صحة أطفالهم مع عودة العام الدراسي، وتعزيز مناعتهم لدرء العدوى والفيروسات المختلفة التى تنتشر خلال فصل الشتاء، فى الوقت ذاته يلعب النظام الغذائي دورا مهما فى منح طفلك الفيتامينات والمعادن الهامة التى يحتاجها الجسم لتقوية مناعته ضد الأمراض.

وتعد الفاكهة أبرز الأطعمة المفيدة التى يقبل عليها طفلك، وتكون جزءا هاما فى وجبة " اللانش بوكس"، لذا عليكى انتقاء الفواكه التى تمده بالطاقة وتساعد على التركيز والنمو لحمايته من أى عدوى.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، كشف عن أهم أنواع الفاكهة التى يجب إدراجها فى وجبات طفلك اليومية:



التفاح التفاح

نظرا لأنه غنى بالحديد والألياف، كما أنه من مضادات الأكسدة، وغنى أيضا بالفلافونويدات، لذا بحمى طفلك من السرطانات ويعزز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب والشرايين أيضًا، كما يدعم الجهاز المناعي.



الموز الموز

يحتوى على سكريات مفيدة تساعد فى منح طفلك الطاقة التى يحتاجها جسمه، كما انه غنى بالألياف التى تحميه من أمراض المعدة والأمعاء وتجنب الإمساك.



البرتقال البرتقال

من الحمضيات الغنية بفيتامين سى، الذى يعد الدرع القوى للحماية من الأمراض ومسببات العدوى خاصة نزلات البرد والإنفلونزا، التى يتعرض لها الأطفال مع دخول فصل الشتاء.



الخوخ الخوخ

من الفواكه التى يقبل عليها الأطفال، وغنية أيضًا بمضادات الأكسدة وفيتامين ب والمغنيسيوم والحديد، لذا يعزز مناعة الطفل ويحمي من الإجهاد التأكسدي الذى ينتج عنه الخلايا السرطانية.



التوت

التوت

لانه غنى بمضادات الأكسدة والمركبات والمعادن التى تعزز مناعة طفلك، بجانب انه مصدر جيد للحديد لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، كما يسهم فى زيادة قدرته على التركيز والانتباه.