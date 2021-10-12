شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مشيك هتأثر على صحتك.. تعرف على فوائد المشي السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت المشي أنه طريقة ممتازة للحفاظ على لياقتك وصحتك، وأظهرت العديد من الدراسات كيف يمكن للمشي تحسين الصحة العقلية والجسدية ، مما يجعله أحد أكثر أشكال التمارين الهوائية شيوعًا التي يمارسها الشخص، ومع ذلك فإن الوتيرة التي يمشي بها الجميع ليست هي نفسها دائمًا، هذا يثير سؤالا.. هل السرعة مهمة؟ والإجابه هى "نعم"، فكلما كانت الوتيرة أسرع ، كانت فوائد المشي أفضل، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هو المشي السريع؟

يُعرف المشي بخطى سريعة بالمشي السريع، يمارسه الناس بأشكال ومجموعات مختلفة مثل المشي السريع الخالص، والتناوب بين المشي السريع والمشي الترفيهي، والتناوب بين المشي السريع والركض، وأثناء المشي السريع ، من المهم الحصول على التقنية الصحيحة.

فيما يلي بعض النصائح للمشي السريع الفعال:

تأكد من أن جسمك مسترخي.

يجب أن تكون رؤيتك للأمام ، والرأس ، والرقبة مسترخية.

يجب أن تسترخي ذراعيك وتتأرجح أثناء المشي.

تأكد من أن جسمك في وضع مستقيم مع ظهرك مستقيم.

استخدم وتمرن أصابع قدميك وقدميك تمامًا أثناء المشي.

فوائد المشي السريع:

صحة القلب: يمكن للمشي السريع أن يساعد في إدارة سكر الدم والضغط ، ويقلل من مخاطر السمنة أو زيادة الوزن ، ويحسن المناعة، يمكن أن تساعد هذه الفوائد في الحفاظ على صحة القلب ونشاطه وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة الوزن: إذا كنت تعمل على خطة لخسارة الوزن ، فإن جعل المشي السريع جزءًا من جدولك المعتاد يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون بشكل أسرع وبالتالي المساعدة في إدارة الوزن.

يعزز الصحة العقلية: أظهرت العديد من الدراسات آثار المشي السريع على الصحة العقلية من خلال تحسين الحالة المزاجية عن طريق تقليل التوتر والضغط. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة والنوم وبالتالي ضمان بقاء الجسم مرتاحًا.

يحسن صحة العضلات والعظام: يحتاج الجسم إلى عظام وعضلات صحية لضمان التوازن والتناسق والقوة. يمكن أن يساعد المشي السريع في تعزيز وتقوية صحة العضلات والعظام من خلال تحسين الدورة الدموية والوزن.

قد يساعد على طول العمر: الجسم القوي والقادر لديه القدرة على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول من الزمن من خلال تحسين الصحة البدنية والعقلية ، يمكن أن يساعد المشي السريع على طول العمر.