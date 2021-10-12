شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الجوز المنقوع يوميًا فى إدارة مرض السكرى من النوع 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن نظام غذائي صحي، فإن تناول المكسرات والبذور يعتبر عادة جيدة لأن لها عددًا كبيرًا من الفوائد وتحافظ على نشاط الجسم أيضًا، ولعل الجوز المعروف أيضًا باسم "عين الجمل" هو واحد من هذه المكسرات المحملة بالعناصر الغذائية، فهو مفيد جدًا لصحة المخ وللصحة العامة للجسم، ووفقًا للدراسات، يُقترح تناول الجوز المنقوع لأنه يساعد في إدارة مرض السكري، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

وفقًا للخبراء، يعد تناول الجوز المنقوع عادة صحية، لأنه من المكسرات والبذور التى تحتوي على إنزيمات معينة يصعب هضمها نيئة، وبالتالي يمكن أن يساعد نقعها في تحسين عملية الهضم، كما ثبت أيضًا أن نقع المكسرات لا يغير خصائصها.



فوائد الجوز المنقوع

فوائد الجوز المنقوع لمرض السكري

يقول الخبراء، إن تناول الجوز المنقوع يوميًا يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2، لأنها غنى بالألياف ومن المعروف أنها تقلل إفراز السكر في الدم، مما يقلل من فرص الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

يحتوي الجوز المنقوع أيضًا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يجعله وجبة خفيفة صحية في منتصف النهار لمرضى السكر، وقد وجد أيضًا أن الجوز يمكن أن يساعد في مقاومة الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.



الجوز أو عين الجمل

الفوائد الصحية الأخرى للجوز

بصرف النظر عن كل هذا، فإن الجوز غني أيضًا بالدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب، كما أنه غني بالزيوت الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والشعر، وتقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.