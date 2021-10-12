شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على مزاج جيد.. تعرف على هرمون الدوبامين ودوره فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين هو أحد الهرمونات التي تلعب دوًرا في تحسين الحالة المزاجية وتحفيز الحركة والذاكرة والمزاج والنوم وتنظيم السلوك، حيث يعمل الدوبامين بمثابة نظام المكافأة في الدماغ، فهو الذى يكافئك كلما انخرطت في سلوك مفيد ويحفزك على تكرار هذا السلوك، ففي كل مرة نفعل شيئًا ممتعًا، مثل تناول وجبة لذيذة، أو الجري، يتم إطلاق القليل من الدوبامين في دماغنا.

وربط الباحثون بين مستويات الدوبامين المنخفضة والعديد من الحالات الطبية مثل الاكتئاب والإدمان والفصام ومرض باركنسون، حيث يمكن أن تجعلك مستويات الدوبامين المنخفضة تشعر بدوافع أقل، ولامبالاة، وفقدان الوزن، وتؤثر على قدرتك على التركيز، تتضمن بعض أعراض انخفاض مستويات الدوبامين ما يلي، تصلب العضلات والأرق وعدم وجود الحافز، والخمول.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع verywellmind، فإنه يتم إنتاج معظم الدوبامين في الدماغ المتوسط ​​وبعد ذلك يتم توزيعه على مناطق مختلفة في الدماغ، فهناك أربعة مسارات رئيسية للدوبامين في دماغك، كل واحد يتحكم في عملية مختلفة في جسمك، ثلاثة من هذه المسارات هي مسارات المكافآت الخاصة بك ووظيفتها هي إطلاق الدوبامين في عقلك عندما تشارك في نشاط مجزي.

وأوضح الخبراء أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من الدوبامين، بعضها يشمل:1.الحالات الطبية:

تم ربط بعض الحالات الطبية بانخفاض مستويات الدوبامين، مثل الفصام وأمراض باركنسون والاكتئاب وتعاطي المخدرات والاضطراب ثنائي القطب من الأسباب الشائعة لانخفاض مستويات الدوبامين.

2.نظام غذائي سيء

قد يؤدي تناول نظام غذائي لا يحتوي على العناصر الغذائية الكافية لصحة الدماغ المثلى إلى انخفاض مستويات الدوبامين، خاصةً النظام الغذائي الذي يفتقر إلى التيروزين.

3.تعاطي المخدرات

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول وتعاطي المخدرات الترويحية، على المدى الطويل، إلى تقليل إنتاج الجسم الطبيعي للدوبامين.

4.بعض الأدوية

تعمل بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للذهان عن طريق الارتباط بمستقبلات الدوبامين، وهذا يمنع النشاط الطبيعي للدوبامين في دماغك.

وتناول التقرير أيضًا كيفية زيادة مستويات الدوبامين بشكل طبيعي، حيث يهدف علاج فقدان الدوبامين إلى التسبب في إنتاج المزيد منه، وإبطاء انهيار الدوبامين الذي يتم إنتاجه ، وإنشاء المزيد من مستقبلاته، فهناك العديد من المكملات والأدوية المتاحة للأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الدوبامين، و غالبًا ما يتم استخدام الأدوية في الحالات التي تكون فيها مستويات الدوبامين المستنفدة ناتجة عن حالة مثل الاكتئاب أو الفصام.





ومع ذلك هناك بعض الوسائل التي يمكنك استخدامها لزيادة مستويات الدوبامين بشكل طبيعي:1.الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة ضروري للحفاظ على صحتنا، حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل البالغون على متوسط ​​سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.

وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن تتأثر مستقبلات الدوبامين في جسمك سلبًا، حيث ربطت الأبحاث بين الحرمان من النوم وقمع بعض مستقبلات الدوبامين في جسمك

2.الاستماع إلى بعض الموسيقى

قم بعمل قائمة تشغيل لبعض الموسيقى المفضلة لديك واستمع إليها عندما تشعر بالخمول أو عدم التحفيز أو تعاني من أعراض أخرى تشير إلى انخفاض مستويات الدوبامين لديك، حيث وجد الباحثون أنه عندما تستمع إلى الموسيقى تجدها ممتعة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق الدوبامين في عقلك.

3.حافظ على نظام غذائي صحي

إن اتباع نظام غذائي صحي له فوائد عديدة لكل من جسمك وعقلك ، كما أن زيادة مستويات الدوبامين لديك جزء من هذا الأطعمة الغنية بالتيروزين مثل اللوز والبيض والدجاج مفيدة بشكل خاص لزيادة مستويات الدوبامين.

ويعد التيروزين حمض أميني ينتجه الجسم بشكل طبيعي، يتكون الدوبامين من هذا الحمض الأميني ويمكن العثور عليه في الأطعمة الغنية بالبروتين، ز الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك الطبيعية مثل الزبادي، التي قد تزيد أيضًا من إنتاج الدوبامين.

كما أن المشروبات مثل القهوة تعزز الدوبامين لديك ، ولكن ضع في اعتبارك أنه مع انخفاض مستويات الدوبامين لديك بعد شربه ، فقد يتسبب ذلك في إدمان الكافيين.

ثبت أن ممارسة الرياضة بانتظام مهمة جدًا لصحة دماغك، حيث يمكن أن يساعدك أيضًا على زيادة مستويات الدوبامين لديك، و كلما تمرن دماغك يفرز بعض الدوبامين