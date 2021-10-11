شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الثانوية.. تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات هيضبط مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر بحث جديد يؤكد أن طلاب المدارس الثانوية الذين يأكلون الكثير من الخضار والفاكهة قد يكونون أكثر عرضة بشكل ملحوظ للتمتع بصحة نفسية أفضل من أولئك الذين لا يتناولونها.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في BMJ Nutrition Prevention & Health أن تلاميذ المدارس الذين يتناولون وجبة إفطار وغداء مغذية يميلون إلى التمتع بصحة عاطفية أفضل.

ووفقا لتقرير لموقع healthy food يقول مؤلفو الدراسة إن سوء الصحة العقلية آخذ في الارتفاع بين المراهقين خاصة بعد ظهور وباء فيروس كورونا ويمكن أن يكون له عواقب تستمر مدى الحياة، ووجدت دراسة بالمملكة المتحدة ، باستخدام بيانات من 7570 من طلاب المرحلة الثانوية و 1253 من طلاب المدارس الابتدائية ، وجود ارتباط قوي بين ارتفاع استهلاك الفاكهة والخضروات ودرجات الرفاهية الأعلى ارتبط تناول وجبة فطور وغداء جيدة أيضًا بارتفاع درجات الرفاهية.

أفاد حوالي واحد فقط من كل أربعة (25 %) من تلاميذ المدارس الثانوية و 28.5 %من تلاميذ المدارس الابتدائية بتناول خمسة أجزاء من الفاكهة والخضروات يوميًا ، مع 10 % و 9 % ، على التوالي ، لم يأكلوا شيئًا ، بحسب بيان صحفي من يقول BMJ.

وأكد الباحثين، النتائج تضيف إلى الأدلة على أهمية التغذية الجيدة لنمو الطفولة وتطورها، وأوضحوا : "كعامل قابل للتعديل، على المستويين الفردي والمجتمعي، قد تمثل التغذية بالتالي هدفًا مهمًا للصحة العامة لاستراتيجيات معالجة الاضطرابات النفسيه للأطفال".

ابدأ بهم صغارًا: عرِّف طفلك على مجموعة متنوعة من الخضروات بمجرد أن يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة إذا لم يعجبهم شيئًا ما في المحاولة الأولى، اجعلهم يجربونه مرة أخرى عدة مرات حتى يتعرفوا على الأذواق والقوام المختلفة. حافظ على وعاء من الفاكهة في متناول اليد واجعل من السهل تناول وجبة خفيفة من الخضار عن طريق تقطيعها ووضعها في خط العين في الثلاجة. اجعل الخضار نجمة وجباتك ، مع اللحوم والمكونات الأخرى كمرافقة أكثر. ابدأ بزراعه خضروات فى المنزل واجعل الأطفال يساعدونك قد تتفاجأ بما سيأكلونه إذا كان لهم دور في زراعته. اطلب من أطفالك المساعدة في وجبات الطعام، إذا شاركوا في إعداد وجبة ، فمن المرجح أن يأكلوا بعضًا منها على الأقل. إذا كان طفلك لا يحب خضروات معينة حقًا، فحاول طهيه بطريقة مختلفة أو قدموها نيئة. يفضل معظم الأطفال الجزر النيئ على الطماطم والخيار المطبوخة أو الطازجة. أضف الخضار للخبز: لن يساعد تسريب الخضار في الطعام طفلك على تطوير مذاق له ، ولكن إضافتها إلى الخبز ، هي طريقة جيدة لتقريبها من الوجبات اليومية الموصى بها.

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