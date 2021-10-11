شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الصداع الناتج عن ارتداء الكمامة لفترة طويلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا ، ولكن اتباع طرق الوقاية الأخرى مثل: ارتداء الكمامة وغسل اليدين والحفاظ على مسافة اجتماعية يجب اتباعها حتى بعد التطعيم من أهم النصائح، وقد يؤدى ارتداء الكمامة لفترة طويلة إلى الشعور بعدم الراحة والصداع، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل الكمامة تسبب لك الصداع، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ارتداء الكمامة لفترة طويلة والصداع

لقد ساعدت الكمامة بشكل كبير في الحد من انتقال العدوى أثناء جائحة كورونا، ولكن الآن مع ارتداء الكمامة لفترات أطول يشكو الكثير من الأشخاص من الصداع وعدم الراحة والجفاف بعد ارتداء القناع لفترة طويلة.

يعتبر ارتداء القناع أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البرد والسعال والربو والحساسية والطفح الجلدي، ولكن وفقًا للإرشادات، يجب على الأشخاص الامتثال لتدابير الصحة العامة من أجل سلامتهم وسلامة أي شخص آخر وإيجابيات ارتداء القناع تفوق الإنزعاج الناجم عن ارتدائه.

لماذا يسبب ارتداء قناع الوجه الصداع؟

يمكن أن يسبب ارتداء قناع محكم لفترة طويلة ألمًا في المفصل الصدغي الفكي (TMJ) ، الذي يربط الفك السفلي بباقي جمجمتك.

يمكن أن يتسبب القناع في تهيج العضلات والأنسجة التي تسمح بحركة الفك. يمكن للأعصاب التي تؤثر على الفك أن ترسل إشارات ألم قد تبدو وكأنها صداع.

كيفية منع الصداع الناتج ارتداء الكمامة لفترات طويلة

تجنب ارتداء قناع مشدود خلف أذنيك سحب الأقنعة المشددة أذنيك ، مما قد يؤدي إلى تهيج الأعصاب المجاورة. احتفظ بالقناع الأكثر إحكامًا والأكثر تقييدًا عندما تكون في موقف شديد الخطورة.

- انتبه لموضع الفك والأسنان يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى انقباض عضلات الفك والأسنان يجب أن يكون فكك مسترخيًا ولا تلمس أسنانك عندما تكون مسترخيًا.

- حافظ على وضعية جيدة للكمامة على فمك حيث يمكن أن يحدث ألم المفصل الفكي الصدغي أيضًا بسبب ارتداء الكمامة بشكل خاطئ لأن هذا يزيد من توتر العضلات.

- قم ببعض تمارين إطالة الرقبة برفق.

- تدليك الخدين والصدغين.

- ممارسة تقنيات الاسترخاء

-قم بتمارين الفك البسيطة

- حافظ على لسانك على سقف فمك، وافتح وأغلق فمك ببطء لتمديد عضلات الفك وتليين المفصل الفكي الصدغي.

- حافظ على فمك مفتوحًا قليلاً، واجعل ببطء فكك جنبًا إلى جنب في نطاق مريح.